90% кружек в офисах заражены опасными бактериями

По словам биологов из Университета Аризоны, до 90% кружек в офисах покрыты болезнетворными микробами, а 20% посуды содержат фекальные вещества. Специалисты предупреждают, что болезнетворные бактерии распространяются среди кружек через кухонные губки общего пользования, которые редко меняются. В связи с этим использование губок для мытья многочисленным коллективом приводит к оседанию на посуде колиморфных бактерий (бактерий группы кишечных палочек) и бактерий E. coli.Проведенные испытания показали, что после протирания кружек губками на них были обнаружены следы опасных бактерий, в то время как до использования губок никаких следов бактерий выявлено не было. По словам экспертов, наличие антисанитарных условий в офисной кухне и зонах приготовления кофе вызывает беспокойство. Так, например, инфицирование бактериями E. coli может вызывать диарею, рвоту, кровь в моче, судороги в желудке и лихорадку. У небольшого количества пострадавших также может развиться тяжелое состояние, называемое гемолитическим уремическим синдромом, которое иногда может привести к почечной недостаточности.Специалисты советуют офисным работникам каждый вечер забирать свою посуду домой и мыть ее самостоятельно или в посудомоечной машине.