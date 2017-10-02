90% кружек в офисах заражены опасными бактериями
Проведенные испытания показали, что после протирания кружек губками на них были обнаружены следы опасных бактерий, в то время как до использования губок никаких следов бактерий выявлено не было. По словам экспертов, наличие антисанитарных условий в офисной кухне и зонах приготовления кофе вызывает беспокойство. Так, например, инфицирование бактериями E. coli может вызывать диарею, рвоту, кровь в моче, судороги в желудке и лихорадку. У небольшого количества пострадавших также может развиться тяжелое состояние, называемое гемолитическим уремическим синдромом, которое иногда может привести к почечной недостаточности.
Специалисты советуют офисным работникам каждый вечер забирать свою посуду домой и мыть ее самостоятельно или в посудомоечной машине.
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