Витамин D защищает от приступов астмы

Добавки витамина D могут сократить риск возникновения тяжелых приступов астмы наполовину, обнаружили эксперты из Университета королевы Марии в Лондоне.Исследование с участием около 1100 пациентов выявило, что люди, которые принимали добавки наряду с традиционным лечением астмы, наблюдали сокращение риска возникновения тяжелых приступов астмы с 6% до 3%. Было установлено, что эти люди реже нуждались в стационарном лечении и в приеме стероидных препаратов. Отмечается, что добавки витамина D не вызвали у пациентов никаких побочных эффектов. Тем не менее, эксперты подчеркивают, что не всем людям, страдающим астмой, витамин D идет на пользу, поэтому необходимо провести больше испытаний, чтобы установить идеальную дозу приема этого витамина.Витамин D, который, как известно, важен для здоровья костей, также способствует развитию, по крайней мере, 35 других тканей и белых клеток крови. Это может повысить иммунитет против других болезней и снизить уровни воспаления. Астма характеризуется неинфекционным воспалением в дыхательных путях, поэтому витамин D может быть весьма полезен при данном недуге, говорят медики.В течение весны и лета кожа вырабатывает витамин D, когда она подвергается воздействию солнца. Но осенью и зимой большинство людей вынуждены полагаться на свой рацион питания, чтобы получить достаточное количество жизненно важного витамина. Это можно сделать, употребляя в пищу красное мясо и большое количество жирной рыбы или же специальные добавки. Мрачная погода также может увеличить количество приступов у астматиков, говорят специалисты.