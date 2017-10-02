10 продуктов, которые вы ошибочно считаете полезными

1. Зерновой завтрак.Зерновые славятся своей полезностью и питательностью, их рекомендуют для похудения. Однако прочтите упаковку зерновых завтраков: часто содержат много сахара и соли, а все витамины и минералы в продукте имеют химическое происхождение.2. Жевательные батончики. В них содержатся полезные для здоровья человека овес и орехи. Однако потребление этих батончиков сказывается на повышении уровня сахара в крови человека, так как в их состав входит кукурузный сироп. А некоторые из батончиков содержат шоколадные чипсы, что ставит их на один уровень с конфетами. Вы все еще думаете, что жевательные батончики полезны?3. Йогурт с добавлением фруктов. Обезжиренный - вовсе не значит, что полезный. На упаковке сказано, что в составе йогурта есть сахар, кукурузный сироп или искусственные заменители сахара. То же самое и с обезжиренными замороженными йогуртами, которые могут содержать 20 гр. сахара в 1/2 баночки.Хорошая альтернатива: возьмите простой йогурт, самостоятельно нарежьте и добавьте фрукты4. Хлеб.Вкусный хлеб, оказывается, не всегда полезен для здоровья. Цельные зерновые или цельная пшеница порою ничего не значат. Темный хлеб может содержать кукурузный сироп и транс-жиры. Поэтому чрезмерное потребление этого продукта непременно скажется на вашем весе.Хорошая альтернатива: хлеб из проросшей пшеницы5. Сэндвичи. Зачастую их называют «легкими», однако сандвичи содержат сахар, протеины и слишком большое количество белого хлеба.Хорошая альтернатива: делайте сэндвичи самостоятельно.6. Фруктовый сок.Даже 100%-ый фруктовый сок содержит сахар, зачастую фруктозу. Как известно, чрезмерное количество фруктозы приводит к ожирению, повышается уровень холестерина.Хорошая альтернатива: готовьте фруктовый сок самостоятельно или просто кушайте фрукты.7. Спортивные напитки. Они призваны пополнить ваш организм электролитами, углеводами и прочими полезными веществами. Но на самом деле спортивные напитки – это подслащенная вода, в 1 упаковке содержится до 30гр. сахара.Хорошая альтернатива: пейте простую воду во время тренировки, потребляйте протеины и углеводы после занятий спортом.8. Салаты фаст-фуд. Не даст вам похудеть сахар, содержащийся в листьях салата и гренках из белой муки. Иногда лучше заказать двойной чизбургер, чем куриный салат.Хорошая альтернатива: делайте свои собственные салаты.9. Замороженные продукты. Нет ничего плохого в замороженных овощах или фруктах. Однако большинство замороженных продуктов ошибочно считается «легкими» и «полезными». На самом деле это обработанная пища, в составе которой много сахара.Хорошая альтернатива: готовьте пищу на «день грядущий» утром или вечером.10. Диетическая сода. Она содержит искусственные заменители сахара, что-то вроде аспартам, который приблизительно в 200 раз слаще сахара. Вы уверены, что хотите рискнуть собственным здоровьем?Хорошая альтернатива: вода, вода с выжатым лимоном, зеленый чай.