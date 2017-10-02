Гипертония во время беременности: какие последствия для ребенка?

По словам исследователей из Университета Циндао и Кембриджского университета, женщины, страдавшие от гипертонии в процессе беременности, в два раза чаще имеют детей с ожирением. Если у матери во втором триместре беременности кровяное давление было повышено, риск ожирения у ребенка увеличивался на 49%.Специалисты проанализировали данные матерей и детей из Китая. В каждом триместре беременности ученые узнавали кровяное давление женщин. Также исследователи оценивали вес детей несколько раз за период, когда тем было от 4 до 7 лет.Исследователи установили: дети тех женщин, у которых во втором триместре беременности была гипертония, на 49% чаще страдали ожирением.Гипертония в третьем триместре беременности повышала риск ожирения у детей на 14%. Результаты не зависели от веса матери до беременности. На сегодняшний день ожирение у детей является глобальной проблемой.Около 42 миллионов детей в возрасте пяти лет и младше имеют ожирение или избыточный вес. Детское ожирение увеличивает вероятность развития болезней сердца и сосудов, диабета 2-го типа, заболеваний опорно-двигательного аппарата.