Ученые жарили на плите человеческие руки для доказательства эффективности плацебо

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Эффект плацебо работает даже тогда, когда пациенты осведомлены о приеме фиктивного препарата, доказала группа швейцарских и американских исследователей.Ученые припровели эксперимент с участием 160 добровольцев. Участникам предлагалось держать руку на разогретой плите вплоть до наступления максимального болевого порога. Добровольцам, которых разделили на четыре группы, предлагалась местная анестезия, на самом деле являющаяся плацебо.Участникам из первой группы не сообщили об этом обстоятельстве, участников второй группы известили об этом, подробно рассказав о воздействии эффекта плацебо на здоровье; третьей группе сообщили о фиктивном обезболивании без дополнительных комментариев. Остальные добровольцы «обезболивающего» не получали.Согласно выводам специалистов, сильнее всего эффект плацебо проявился для участников из первой и второй групп — их показатели толерантности к боли оказались одинаково высокими.Ранее ученые полагали, что эффект плацебо оказывает положительное действие лишь тогда, когда настоящая клиническая эффективность препарата скрыта от пациентов. Считается, что на рынке имеется множество препаратов, эффективность которых не подтверждена доказательной медициной, но использующих эффект плацебо — например, гомеопатические средства.Впервые свидетельства об эффективности плацебо как лекарства при осведомленности пациентов были получены исследователем Тедом Капчуком (Ted Kaptchuk). Однако его выводы были раскритикованы другими учеными, так как плацебо лишь улучшало самочувствие пациентов, но не лечило их.