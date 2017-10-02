Чай способствует образованию камней в почках
Оксалат, ключевой химикат, развивающий камни в почках, найден в высоких концентрациях в замороженном чае. Высокая температура воздуха и влажность в летний период способствуют чрезмерному потению и обезвоживанию организма. В совокупности с потреблением популярного концентрированного холодного чая вероятность мочекаменных болезней в это время года значительно увеличивается.
Считается, что такой напиток как холодный чай более безопасен для здоровья, чем содовые газировки или пиво. Однако это ошибочное мнение, говорят урологи из Университета Чикаго. В готовом холодном чае содержатся превышенные уровни оксалатов – кислых солей, вредных для почек. Оксалаты также входят в состав шоколада, шпината, ревеня и орехов. По словам американских врачей, питьевая вода с добавлением лимона – самый оптимальный выбор для утоления жажды, поскольку лимонная кислота запрещает рост почечных камней. Против поглощения организмом оксалатов в том числе помогают продукты с кальцием.
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Добавил stefan в категорию Разное
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