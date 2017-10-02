Чай способствует образованию камней в почках

В летний период лучше избегать утоления жажды готовым холодным чаем – этот напиток вызывает образование почечных камней, предупреждают специалисты. Почечные камни формируются в почках и мочевых трубах. Риск этой болезни резко повышается после 40 лет, и мужчины в большей степени подвержены почечной дисфункции, чем женщины.Оксалат, ключевой химикат, развивающий камни в почках, найден в высоких концентрациях в замороженном чае. Высокая температура воздуха и влажность в летний период способствуют чрезмерному потению и обезвоживанию организма. В совокупности с потреблением популярного концентрированного холодного чая вероятность мочекаменных болезней в это время года значительно увеличивается.Считается, что такой напиток как холодный чай более безопасен для здоровья, чем содовые газировки или пиво. Однако это ошибочное мнение, говорят урологи из Университета Чикаго. В готовом холодном чае содержатся превышенные уровни оксалатов – кислых солей, вредных для почек. Оксалаты также входят в состав шоколада, шпината, ревеня и орехов. По словам американских врачей, питьевая вода с добавлением лимона – самый оптимальный выбор для утоления жажды, поскольку лимонная кислота запрещает рост почечных камней. Против поглощения организмом оксалатов в том числе помогают продукты с кальцием.