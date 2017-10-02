Болезненные месячные – проблема решаемая

В очередном пресс-релизе, подготовленном сотрудниками крупнейшей британской сети аптек LloydsPharmacy, содержатся советы для тех представительниц прекрасной половины человечества, у которых месячные сопровождаются выраженным болевым синдромом.Авторы пресс-релиза отмечают, что подавляющему большинству женщин удается победить боль с помощью препаратов, которые продаются в аптеках без рецепта.Как показывают опросы, наиболее популярными анальгетиками в этом случае являются парацетамол и ибупрофен.Между тем, по мнению профессиональных фармацевтов при болезненных месячных лучше отдать предпочтение ибупрофену.Такой выбор профессионалы «фармации» обосновывают тем, что в отличие от парацетамола ибупрофен не только уменьшает боль, но и снижает уровень воспаления в женском организме.В частности, после приема ибупрофена уменьшается уровень простагландинов, особых веществ принимающих активное участие в самых разных процессах в организме, включая воспалительные.Проведенные ранее исследования показали, что у женщин с повышенным уровнем простагландинов гораздо чаще наблюдаются болезненные месячные.Однако к приему ибупрофена нужно относиться с осторожностью – это препарат нельзя принимать натощак, так как он обладает способностью сильно раздражать слизистую желудка. Кроме того это лекарство может спровоцировать обострение бронхиальной астмы.