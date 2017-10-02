Болезненные месячные – проблема решаемая
Авторы пресс-релиза отмечают, что подавляющему большинству женщин удается победить боль с помощью препаратов, которые продаются в аптеках без рецепта.
Как показывают опросы, наиболее популярными анальгетиками в этом случае являются парацетамол и ибупрофен.
Между тем, по мнению профессиональных фармацевтов при болезненных месячных лучше отдать предпочтение ибупрофену.
Такой выбор профессионалы «фармации» обосновывают тем, что в отличие от парацетамола ибупрофен не только уменьшает боль, но и снижает уровень воспаления в женском организме.
В частности, после приема ибупрофена уменьшается уровень простагландинов, особых веществ принимающих активное участие в самых разных процессах в организме, включая воспалительные.
Проведенные ранее исследования показали, что у женщин с повышенным уровнем простагландинов гораздо чаще наблюдаются болезненные месячные.
Однако к приему ибупрофена нужно относиться с осторожностью – это препарат нельзя принимать натощак, так как он обладает способностью сильно раздражать слизистую желудка. Кроме того это лекарство может спровоцировать обострение бронхиальной астмы.
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