Вакцинация против гриппа обязательна для больших семей

Сотрудники Лондонского университетского колледжа обнаружили, что в семьях, в которых имеется несколько детей разного возраста, шансы самого младшего члена семьи заболеть гриппом во время эпидемии возрастают пропорционально количеству имеющихся у него старших братьев и сестер.Авторы статьи, опубликованной в последнем выпуске онлайнового журнала European Respiratory Journal, изучили информацию о заболеваемости гриппом в очень большой группе детей из Шотландии численностью около 400 000 человек. В исследование были включены только те дети, которые появились на свет между октябрем 2007 и апрелем 2015 года.Чуть более 1 000 детей из этой группы в разные годы были госпитализированы по поводу гриппа и его осложнений.Анализ данных показал, что по сравнению со своим старшим братом или сестрой у малыша в возрасте до 6 месяцев риск госпитализации по поводу гриппа был выше в 2 раза. А если число старших братьев или сестер возрастало до 2-х и более, то шансы младенца оказаться в стационаре из-за гриппа были выше в 3 раза.Ученые также отмечают, что риск госпитализации младенцев первого года жизни из многодетных семей был особенно велик в том случае, когда дети появлялись на свет между июлем и декабрем, то есть к началу сезона гриппа были еще совсем маленькими.Защитить малышей от опасных вирусов можно в том случае, еслимать в период беременности сделает прививку против гриппа;привиты будут также все старшие дети в семье.