Вакцинация против гриппа обязательна для больших семей
Авторы статьи, опубликованной в последнем выпуске онлайнового журнала European Respiratory Journal, изучили информацию о заболеваемости гриппом в очень большой группе детей из Шотландии численностью около 400 000 человек. В исследование были включены только те дети, которые появились на свет между октябрем 2007 и апрелем 2015 года.
Чуть более 1 000 детей из этой группы в разные годы были госпитализированы по поводу гриппа и его осложнений.
Анализ данных показал, что по сравнению со своим старшим братом или сестрой у малыша в возрасте до 6 месяцев риск госпитализации по поводу гриппа был выше в 2 раза. А если число старших братьев или сестер возрастало до 2-х и более, то шансы младенца оказаться в стационаре из-за гриппа были выше в 3 раза.
Ученые также отмечают, что риск госпитализации младенцев первого года жизни из многодетных семей был особенно велик в том случае, когда дети появлялись на свет между июлем и декабрем, то есть к началу сезона гриппа были еще совсем маленькими.
Защитить малышей от опасных вирусов можно в том случае, если
мать в период беременности сделает прививку против гриппа;
привиты будут также все старшие дети в семье.
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