16 привычек, которые вредят вашим зубам

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Чтобы зубы были здоровыми, нужно чистить их два раза в день, полоскать, ходить к стоматологу дважды в год.1. Заниматься спортом без защитыВы же не станете играть в хоккей без шлема? Или боксировать без капы? Если занимаетесь любым контактным спортом, то не начинайте без специальной защиты для зубов. Никогда не пренебрегайте экипировкой. Иначе ваш зуб окажется одним из пяти миллионов, которые ежегодно ломаются на спортивных площадках. По данным Американской стоматологической ассоциации, защитные устройства — шлемы и капы — спасают 200 000 зубов в год.Сравните, сколько стоит защита, а сколько — новые зубы, и сделайте правильный выбор.Надевайте защиту, если вы занимаетесь следующими видами спорта: MMA, бокс, борьба, хоккей, футбол, баскетбол, американский футбол, водное поло, скейтбродинг, регби. На самом деле список может быть и больше. Специальные защитные средства спасают не только зубы, но и язык, дёсны и щёки от прикусывания во время занятий спортом.2. Увлекаться пирсингом языкаСтоматологи не любят пирсинг языка и все эти твёрдые металлические штанги, и вот почему:Пирсинг может повредить зуб и даже расколоть его.Пирсинг может создавать давление на десну, из-за чего десна истончается (так, что даже зуб можно потерять) и становится чувствительной.Во рту миллионы бактерий. Из-за украшений они размножаются быстрее, создавая нездоровую среду.Пирсинг можно прикусить, а если в нём ещё и камни, они могут раскрошиться.Прокол может воспалиться, а если от этого начнется отёк, то появятся трудности с дыханием.Некоторые металлы в украшениях вызывают аллергию.Из-за пирсинга могут повредиться нервы в языке, так что он перестанет слушаться. Обычно это временное явление.Пирсинг может повлиять на рентгеновские снимки зубов.3. Есть желейные конфетыО сахаре, из-за которого развивается кариес, знают все. Но некоторые сладости опаснее других. Те, которые прилипают к зубам, например, вредны. Если частички желе застрянут между зубами, не так-то просто их оттуда вытащить, и слюна не может их обезвредить. Кроме желе, опасны ещё и карамельки, сушёные засахаренные фрукты, мармелад. Но все они есть в вариантах с заменителями сахара, а в крайнем случае можно просто почистить зубы после того, как вы заправитесь сладким.4. Лечить кашель леденцамиОни облегчают кашель и уменьшают боль в горле, но если у вас есть кариес, то леденцы его усугубляют, потому что в большинстве из них полно сахара. Постоянно рассасывая эти леденцы, мы создаём во рту идеальную питательную среду для бактерий, разрушающих зубы и дёсны. Когда выбираете леденцы, смотрите на состав и ищите варианты без сахара.5. Скрипеть зубамиВообще-то по ночам скрипят зубами многие. Это явление называется бруксизм, виновата в нём наследственность или же тревожность и стресс. Обычно зубами скрипят во сне, но иногда это проявляется и во время бодрствования.В целом это неопасное состояние, но оно может повредить зубы: истончить эмаль, привести к поломке или потере зуба.Многие даже не знают, что скрипят зубами во сне. Но если по утрам по непонятной причине болит горло, уши, голова, если чувствуется перенапряжение в челюсти, а зубы почему-то крошатся и выпадают, то, возможно, виноват именно бруксизм.Если его причина в стрессе, то нужно решать этот вопрос у психологов, а дантист посоветует только защиту для зубов и смену положения в кровати.6. Пить газировкуСахар и кислоты — убойное сочетание для эмали. Даже если в лимонаде есть сахарозаменитель, там всё ещё остаётся кислота, которая разрушает эмаль и приводит к чувствительности зубов.Газировку лучше не пить хотя бы в течение 30 минут после чистки зубов, а если пьёте часто, то через соломинку.7. Открывать бутылки и упаковкиЗубы созданы для еды и улыбок! Использовать не по назначению не рекомендуется. Зубы — это не ножи, не открывалки и не ножницы. Поэтому открывать упаковки, бутылки, отрезать нитки и держать предметы надо специальными инструментами, иначе зубы можно сломать.8. Пить фруктовые сокиОни, конечно, поздоровее газировок, но сахара в них тоже полно. Примерно столько же, сколько в лимонаде. Так что запивайте фруктовые соки водой, чтобы не оставлять весь сахар во рту.9. Есть картофельные чипсыТонкие чипсы сначала ломаются на мелкие кусочки, которые пролезают между зубами, а потом под действием слюны прилипают к ним. Эффект как от мармеладных конфет. Такие застрявшие куски пищи — плодородная почва для выращивания бактериального налёта, так что хотя бы прополощите рот после перекуса.10. Постоянно перекусыватьКак уже ясно, если постоянно что-то жевать, то придётся постоянно полоскать рот или чистить зубы, чтобы пища не застревала между зубами. Но часто орудовать щёткой — тоже сомнительное занятие, от которого не будет толку, зато может повыситься чувствительность зубов. Лучше регламентировать приём пищи и перекусывать жёсткими фруктами и овощами, которые помогают чистить зубы. Например, яблоками или морковкой.11. Грызть карандаши и ручкиЧасто люди, волнуясь или стараясь сосредоточиться, жуют кончик карандаша или ручки. Так можно повредить зубы или дёсны. Попытайтесь снимать напряжение безвредными способами. Например, подойдёт жвачка без сахара.12. Пить много кофеЛюбимая утренняя чашка кофе, к сожалению, может навредить зубам. Из-за кофеина появляется чувство сухости во рту, а нехватка слюны приводит к развитию кариеса. А если пить кофе с сахаром, то этот процесс ускорится.13. КуритьНужна ещё причина, чтобы бросить курить? Пожалуйста. Табак тоже сушит слизистую рта и увеличивает количество налёта на зубах. А ещё у курильщиков чаще бывает пародонтит. Также курение повышает риск рака горла или губы, да и вообще новообразований в полости рта.14. Пить красное виноВспомните, как трудно отстирать пятно от красного вина с белой скатерти. А теперь представьте, что этот напиток делает с вашими зубами.Три компонента красного вина окрашивают зубы:Хромоген, который придаёт глубокий цвет красному вину.Кислота, которая немного повреждает эмаль, так что красители легче проникают в зуб.Танины — вещества, которые закрепляют краситель в эмали.Чтобы зубы не окрашивались, закусывайте вино белковой пищей (сыром, например), после бокала вина выпейте чистой воды или пожуйте жвачку, чтобы выделилось больше слюны, которая смоет краску.К счастью, следы красного вина держатся недолго.15. Пить белое виноВ белом вине нет сильных красителей, зато они могут быть в пище, которой вы закусываете. А танины и кислоты, которые в белом вине есть, как и в красном, эти самые красители зафиксируют на зубах. Просто следите за тем, что едите, и не забывайте, что после употребления продуктов с кислотами (вина то есть) нельзя чистить зубы в течение 30 минут, чтобы не разрушить эмаль.16. ПереедатьКомпульсивное переедание предполагает, что человек употребляет много сладостей, сахара, фастфуда и всего того, что способствует развитию кариеса.С переедания стартует другое расстройство пищевого поведения — булимия, при котором человек поглощает еду без меры и вызывает у себя рвоту. Поскольку содержимое желудка — это кислота, то частая рвота приводит к тому, что зубы и ткани вокруг них разрушаются. Расстройства пищевого поведения лечатся у специалистов, и это не стоматологи, а психиатры или психотерапевты.