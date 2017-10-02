Как организовать питание при глоссите

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Глоссит – воспаление языка (от греч. «глосса» – «язык») – нередко сопутствует таким заболеваниям, как грипп, ангина, а также заболеваниям желудка и кишечника. Иногда язык повреждается собственными зубами, а также пищей – косточками рыбы, мяса.Причиной глоссита может быть и ожог чрезмерно горячей пищей. Воспаленный язык становится болезненным, отечным, что затрудняет пережевывание и глотание пищи.При глоссите полностью исключают острую и горячую пищу. Желательно готовить в этот период протертую измельченную пищу. Рот следует полоскать раствором питьевой соды. Очень важна гигиена полости рта: утром и вечером необходимо чистить зубы, перед сном полоскать рот теплой водой или раствором питьевой соды.При глоссите помогает настой трав: крапива двудомная – 1 часть, аир обыкновенный – 1, облепиха (ягоды) – 2 части. Заваривают 2 ст. ложки смеси 1 стаканом кипятка, настаивают 30 – 40 мин. Используют для полоскания полости рта.