Ученые назвали еще два положительных эффекта от голодания

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При помощи голодания можно избавиться не только от лишнего веса.Многие слышали о пользе лечебного голодания, но не все решаются на то, чтобы просидеть на одной воде определенное количество времени. Голодать можно и 12 -14 и 20 часов в сутки, то есть не кушать после 18-20:00 или после 12:00, но при условии, что завтрак состоится не ранее 8 утра. К слову, первый вариант голодания на самом деле испытывает каждый из нас ежедневно, так как временной промежуток между ужином и завтраком остается свободным от употребления пищи.Ученые в Бразилии провели эксперимент на грызунах, дабы убедиться в том, что голодание полезно, ведь ранее диетологи со всего мира утверждали - лечебное голодание приносит максимум пользы здоровью человека. И бразильским ученым удалось выявить еще два новых преимущества голодания:1. Ускоренный рост волос. У грызунов, которым исследователи перестали давать пищу и поили их лишь водой, через полгода не только уменьшилась масса тела, но и очень заметно выросла шерсть, плюс ко всему, она стала более крепкой и эластичной. Поэтому ученые решили, что голодание будет полезно всем тем, кто страдает от того, что его шевелюра недостаточно роскошна.2. Омоложение клеток кожи. У подопытных грызунов во время исследования постепенно улучшалось состояние кожного покрова. По окончанию эксперимента ученые сравнили показатели с первоначальными и указали на тот факт, что кожа у мышек стала более плотной и гладкой, будто помолодела изнутри.Бразильские ученые искренне верят, что на людей голодание производит такой же впечатляющий эффект, так что тем кто хочет отрастить длинные крепкие волосы и иметь здоровую молодую кожу следует внедрить в свои планы лечебное голодание.Что говорят современные диетологи о голодании?Выдержать несколько дней голода способен не каждый. В идеале, дабы полностью очистить организм от накопившихся в нем вредных веществ, человеку нужно сидеть на одной воде 21 день. Но для тех, кто слаб духом, эксперты рекомендуют голодать 1 раз в неделю на постоянной основе. То есть, нужно выбрать 1 день в неделе и сделать его "голодным", а потом в течение всей своей жизни не забывать, что суббота или среда - день, когда вы голодаете.Голодание - отличный метод похуденияЕсли вам удастся голодать в течение трех недель, то спустя это время вес может снизится на 10-15 кг, а моет и больше. Здесь все зависит от того, сколько воды вы будете выпивать за день и какое количество жира сожжете при помощи физических нагрузок.Очень часто голодание выбирают в качестве диеты для похудения и не зря, потому что получится довести вес до нормы, улучшить состояние кожи, избавиться от целлюлита, наладить обмен веществ, очистить кишечник и печень, повлиять на рост волос и так далее.Кстати, ученые убеждают нас в том, что низкокалорийная диета и голодания это две системы питания, которые позволяют здорово сэкономить деньги на еде, защититься от онкологических заболеваний, избавиться от диабета и стать более энергичными.Это вовсе не означает, что голодать нужно только тем, у кого есть лишние килограммы. Голодают даже полностью здоровые и крепкие люди, а все потому, что так или иначе организм засоряется и ему нужно полное очищение.