Врачи назвали неожиданный признак слабоумия

Этот симптом может сулить плохие последствия в будущем.Люди, которые регулярно совершают небольшие ошибки, связанные с памятью, во время выполнения повседневных дел, могут страдать от старческого слабоумия. К такому выводу пришли учёные из Temple University в американской Филадельфии.Постоянные микроошибки во время выполнения повседневных дел вроде приготовления чашки чая или уборки дома могут свидетельствовать о ранней стадии старческого слабоумия, как полагают американские ученые. К примеру, человек несколько раз в течение небольшого периода времени проверяет, положил ли он в кипяток пакетик с чаем, или два-три раза открывает холодильник, чтобы достать пакет молока, который он уже поставил на стол. Всё это свидетельствует о том, что способности мозга перерабатывать информацию нарушены, как полагают исследователи.Отметим, что в связи с естественными возрастными процессами функционал мозга у человека ослабевает, однако эксперты подчеркивают, что множество мелких ошибок, совершаемых человеком постоянно, могут быть признаком того, что ему более остальных грозит риск развития полноценного старческого слабоумия."На первом этапе нам необходимо следить за самыми незначительными микроошибками, - подчеркивают исследователи. - Когда мы сравниваем пожилых людей с здоровыми процессами старения и молодых людей, то бывает естественным, что представители первой группы совершают больше микроошибок, которые связаны с различными проблемами с памятью и когнитивными изменениями. К примеру, пожилые люди часто дотрагиваются до предметов, которые им не нужны и выполняют много других лишних действий. Нам кажется, что это может быть началом проблемы. Чем больше у вас подобных ошибок, тем более уязвимыми вы являетесь перед угрозой развития старческого слабоумия. Конечно, нельзя говорить, что данные ошибки являются стопроцентным признаком грядущей деменции, но это повод насторожиться".Авторы исследования обратили внимание на то, что жертвы болезни Альцгеймера чаще остальных забывали про какие-то важные этапы на пути выполнения повседневных дел или полностью забывали про отдельные дела, а жертвы других разновидностей деменции не могли выстроить эти дела в определенный список, чтобы решать постепенно.