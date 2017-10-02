Новое лекарство может настроить иммунную систему против рака

Многие опухоли успешно защищаются от иммунной системы организма, создавая барьер из спутанных кровеносных сосудов. Эти сосуды питают опухоль и не дают иммунным клеткам ее атаковать. Ученые из Университета Западной Австралии и Института медицинских исследований Гарри Перкинса разработали новое лекарство, решающее данную проблему.Препарат способствует формированию в опухоли нормальных кровеносных сосудов и структур, похожих на лимфатические узлы. Благодаря этому у иммунной системы появляется возможность бороться с опухолью изнутри. Эксперименты, результаты которых были опубликованы в журнале Nature Immunology, показали, что лекарство способно повысить эффективность лечения рака легких и поджелудочной железы.По словам авторов исследования, применение этого препарата совместно с существующими методами иммунотерапии может существенно увеличить шансы онкологических пациентов на успешное излечение.