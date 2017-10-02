Новое лекарство может настроить иммунную систему против рака
Препарат способствует формированию в опухоли нормальных кровеносных сосудов и структур, похожих на лимфатические узлы. Благодаря этому у иммунной системы появляется возможность бороться с опухолью изнутри. Эксперименты, результаты которых были опубликованы в журнале Nature Immunology, показали, что лекарство способно повысить эффективность лечения рака легких и поджелудочной железы.
По словам авторов исследования, применение этого препарата совместно с существующими методами иммунотерапии может существенно увеличить шансы онкологических пациентов на успешное излечение.
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Добавил Ivan в категорию Онкология
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