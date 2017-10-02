Духи могут быть опасны для здоровья?

Запах парфюма переносят не все. Оказывается, это далеко не субъективная нелюбовь к духам и другим парфюмерным товарам: согласно недавно опубликованной книге Case Against Fragrance австралийской писательницы Кейт Гринвелл, парфюм может стать причиной серьезных мигреней и аллергических реакций.Гринвелл приводит ряд исследований, доказывающих негативное влияние парфюмерных ароматов на людей. Есть и статистика: согласно данным Гринвелл, каждый третий человек чувствителен к парфюмерным ароматам, и эта чувствительность проявляется в головной боли, астме и кожных высыпаниях.Результаты другого исследования, которое провели ученые из Федерального университета Пернамбуку в Бразилии, показали, что около 70 процентов пациентов, страдающих мигренью, начинают жаловаться на головную боль после 25 минут вдыхания летучих веществ. Но духи, туалетная вода и дезодоранты выделяются даже на этом фоне, вызывая ухудшение самочувствия в 75 процентах случаев.По словам Гринвелл, ситуация осложняется тем, что многие компоненты парфюмерных изделий – тех же духов – представляют собой синтетические вещества, а их ингредиенты являются коммерческой тайной. В результате ни ученые, ни врачи, ни сами аллергики часто не могут предугадать, какой конкретно парфюм может вызвать у них болезненную реакцию.Но и аллергией проблема может не ограничиться. Надо иметь в виду, что некоторые природные эфирные масла – а именно они лежат в основе многих ароматов – могут иметь токсический эффект для печени и других органов.