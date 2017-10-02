5 интересных фактов о бешенстве

Бешенство – это особо опасное инфекционное заболевание, которое приводит к необратимым поражениям нервной системы и головного мозга. После появления симптомов болезнь считается абсолютно смертельной для человека. Возбудитель бешенства – вирус Rabies virus из рода Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. В организм человека он попадает при укусе больного животного – через слюну.Редакция NEWS.am Medicine представляет Вашему вниманию несколько интересных фактов об этом заболевании:Бешенством болеют далеко не во всех странахПо данным ВОЗ, ежегодно от бешенства умирают около 55 000 человек, и 99% из них – в странах Азии и Африки. В последние годы бешенство у человека все чаще регистрируется во Вьетнаме, Филиппинах, Лаосе, Индонезии и Китае.Считается, что вирус бешенства можно найти на всех континентах, кроме Антарктики. Но в странах с развитой системой здравоохранения и ветеринарной службой заражения людей удается успешно избежать.Итак, в Японии, в Новой Зеландии, на Кипре и на Мальте бешенство не регистрируется. Также это заболевание до сих пор не регистрировалось в Норвегии, Швеции, Финляндии, Испании и Португалии.Прививка сразу после заражения может спасти человеку жизньЕсли человека укусило больное животное, антирабическая прививка может предотвратить заболевание и спасти ему жизнь.Первая прививка против бешенства была сделана Луи Пастером 6 июля 1885 года: пациентом был 9-летний мальчик Йозеф Майстер, которого укусила больная собака. После прививки мальчик выжил.В большинстве стран мира вакцину против бешенства вводят уже после укусов животных. А плановая вакцинация рекомендуется людям, профессионально связанным с риском заражения бешенством: ветеринарам, работникам приютов для животных, лаборантам и другим. Также сделать профилактическую прививку рекомендуется путешественникам, отправляющимся в регион с неблагополучной эпидемиологической и эпизоотической ситуацией.Вакцина не обеспечит пожизненной защитыПосле вакцинации иммунитет против бешенства бывает нестойкий и сохраняется у человека в среднем в течение года. Поэтому при новом контакте с потенциально больным животным необходима повторная вакцинация.Бешенство смертельно... почти всегдаЕсли после укуса больного животного человек не получил вакцину и соответствующее лечение, если болезнь у него начала развиваться и появились первые симптомы, считается, что смерть неизбежна.Однако в 2005 году был зафиксирован первый клинически подтвержденный случай излечения от бешенства даже после проявления симптомов: с помощью инновационной методики врачам удалось вылечить 15-летнюю Джину Гис из США. К 2008 году были зарегистрированы сведения о 8 случаях выздоровления от бешенства, из которых 3 подтверждены лабораторно.Так или иначе, пока инновационное лечение не доказало свою эффективность в ходе крупных научных исследований и пока оно не используется во всех больницах, после любого укуса животного рекомендуется обязательно обращаться к врачу и делать прививку.28 сентября отмечается Всемирный день борьбы против бешенстваЭта дата была выбрана не случайно: в этот день в 1895 году скончался создатель первой вакцины против бешенства – знаменитый французский ученый, основоположник микробиологии и иммунологии Луи Пастер.