Белок двойного действия защитит от гриппа
В ходе экспериментов с человеческими клетками сотрудники университета подтвердили сразу два полезных свойства ретроциклина-101. Во-первых, этот белок не давал вирусу гриппа проникнуть в клетки. Во-вторых, он блокировал механизмы распространения воспалительных процессов, которые стоят за многими симптомами гриппа, например, лихорадкой, проблемами с дыханием и болевыми ощущениями. Такое двойное действие – уникально, сообщил один из членов научной группы, иммунолог и микробиолог Дэниэл Прантнер (Daniel J. Prantner).
После клеточных культур специалисты перешли к опытам на животных и заразили две группы мышей смертельной дозой вируса гриппа. Спустя два дня одной группе начали вводить ретроциклин-101, курс лечения продолжался пять дней. Вторая группа никакого лечения не получала. В результате в первой умерло 20% животных, а во второй – 90%, кроме того, у тех особей, которые получали терапию, симптомы были менее серьезными. У людей в организме этого полезного белка нет, как и у шимпанзе и горилл – но он есть у орангутангов, поэтому, возможно, мы утратили его в процессе эволюции.
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