Кошки безвредны для психики

До настоящего времени ученые предполагали, что у людей, которые заводят кошек в качестве домашних питомцев, чаще развиваются расстройства психики, в том числе шизофрения. Кошки переносят токсоплазмоз, болезнь, которая в острой форме может провоцировать изменения в психике. Сейчас сотрудники Университетского колледжа Лондона (University College London) заявляют: опасность отсутствует, и среди хозяев кошек пациентов с шизофренией не больше, чем среди тех, у кого кошек нет.Одним из авторов исследования была Франческа Солми (Francesca Solmi), научный сотрудник университетского отделения психиатрии. Она сообщила, что прошлые исследования были не совсем корректны, так как в их ходе людей с нарушениями и без них просили вспомнить, что происходило в их детстве, и некоторые из воспоминаний могли не совсем соответствовать истине. В текущей научной работе Франческа Солми и ее коллеги наблюдали за почти 5 тысячами детей, которые родились в 1991-1992 годах, вплоть до достижения этими детьми возраста 18 лет. Специалисты интересовались в том числе, держали ли в доме кошек в то время, когда матери участников исследования были беременны (беременные женщины наиболее восприимчивы к Toxoplasma gondii), а также когда дети росли. В возрасте 13 и 18 лет все подростки прошли обследование – врачи оценивали, есть ли у них симптомы психоза.В результатах исследования научные сотрудники учли в том числе различные сопутствующие факторы и сделали вывод, что кошки не несут никакого вреда для психического здоровья своих хозяев. Гораздо большее влияние оказывали такие факторы, как слишком большое количество людей в доме или социально-экономический статус семьи. Авторы научной работы подчеркнули, что, несомненно, беременным женщинам не следует чистить лоток своих любимцев, однако в целом наличие кошки в доме не повышает вероятность заражения токсоплазмозом.