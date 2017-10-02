Сонные сотрудники обходятся работодателям в 190 миллиардов рублей в год
Опрос проводился в апреле 2017 года, но результаты его опубликовали только сейчас. 1600 опрошенных проживали в 42 регионах России, 1014 человек сообщили, что они работают на постоянной основе. Половина работающих сообщила, что не высыпается в будние дни, причем четверть от этой половины заявили о недостатке сна в течение всей рабочей недели. Пятая часть – о том, что мало спят в среднем по два дня в неделю. При этом основная причина недосыпа – не слишком большое количество работы (только 30% сказали, что депривация сна у них из-за сверхурочной работы), а развлечения (37%) – видеоигры, телевизор или книги. Еще две частых причины нехватки сна – маленькие дети или мешающие уснуть заболевания.
Специалисты подсчитали, сколько денег работодатели тратят впустую из-за того, что сонные сотрудники хуже работают. Для этого были использованы ответы респондентов: их спросили, как они сами оценивают эффективность своей работы, когда не выспались накануне. 38% сказали, что работают на «мощности» в 60-80%, еще 36% работоспособны на 80-100%. С учетом средней зарплаты, заявили в НАФИ, в среднем за год из-за низкой продуктивности не выспавшимся работникам переплачивают около 190 миллиардов рублей.
Подписывайтесь на наш Twitter, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://med.vesti.ru - Добавил labus в категорию Разное
Добавить комментарий