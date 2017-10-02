Сонные сотрудники обходятся работодателям в 190 миллиардов рублей в год

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Ученые неоднократно предупреждали: недосып крайне вреден для человеческого здоровья. У людей, которые слишком мало спят, хуже настроение, они чаще ссорятся с партнерами и страдают различными заболеваниями, а для водителя недостаток сна едва ли не опаснее алкоголя. Однако, как выяснили сотрудники аналитического центра НАФИ, россияне обо всем этом либо не знают, либо не придают этому значения. Большую часть рабочей недели – в среднем 3,7 дня из пяти – они спят недостаточно, и это не может не влиять на продуктивность их работы – сами не высыпающиеся люди сообщают, что в среднем они работают на 20-40% хуже, чем могли бы.Опрос проводился в апреле 2017 года, но результаты его опубликовали только сейчас. 1600 опрошенных проживали в 42 регионах России, 1014 человек сообщили, что они работают на постоянной основе. Половина работающих сообщила, что не высыпается в будние дни, причем четверть от этой половины заявили о недостатке сна в течение всей рабочей недели. Пятая часть – о том, что мало спят в среднем по два дня в неделю. При этом основная причина недосыпа – не слишком большое количество работы (только 30% сказали, что депривация сна у них из-за сверхурочной работы), а развлечения (37%) – видеоигры, телевизор или книги. Еще две частых причины нехватки сна – маленькие дети или мешающие уснуть заболевания.Специалисты подсчитали, сколько денег работодатели тратят впустую из-за того, что сонные сотрудники хуже работают. Для этого были использованы ответы респондентов: их спросили, как они сами оценивают эффективность своей работы, когда не выспались накануне. 38% сказали, что работают на «мощности» в 60-80%, еще 36% работоспособны на 80-100%. С учетом средней зарплаты, заявили в НАФИ, в среднем за год из-за низкой продуктивности не выспавшимся работникам переплачивают около 190 миллиардов рублей.