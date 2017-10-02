Ученые рассказали, почему с возрастом люди полнеют

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Немецкие ученые назвали главные причины возникновения лишнего веса у пожилых людей.Так, по словам ученых из Бонны, организм з возрастом начинает все хуже расходовать жир. Норадреналин, гормон, способствующий сжиганию жиров, у людей зрелого возраста разрушается под воздействием особого фермента.Стоит отметить, объяснения полноты пожилых людей, существовавшие ранее, были малоубедительными. Результаты исследований немецких ученых могут помочь в создании новых методов борьбы с ожирением. Так, сообщают специалисты, у них уже есть способ подавления фермента, блокирующего выработку норадреналина, необходимого для нормального обмена веществ в организме.