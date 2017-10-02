Пиво особым образом влияет на организм

Исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга изучили около 13000 молекул из пищевых продуктов. Специалисты хотели найти соединения, способные активировать дофаминовые рецепторы так же, как дофамин. Самыми перспективными в этом плане оказались 17 соединений из 13000.Больше всего ученых заинтересовал горденин - компонент пива. Он активировал дофаминовые рецепторы не так, как дофамин, а через G-белки. Скорее всего, это приводит к более продолжительному воздействию на центр вознаграждения головного мозга.Судя по всему, именно поэтому некоторым людям сложно остановиться, когда они пьют пиво. Горденин вызывает так называемый гедонический голод - желание есть или пить для удовольствия.Ранее сотрудники Гринвичского университета обнаружили у пива удивительный эффект. Оказалось, что напиток обладает болеутоляющими свойствами. По словам ученых, эффект может быть в несколько раз сильнее, чем от применения парацетамола.