Пиво особым образом влияет на организм
Больше всего ученых заинтересовал горденин - компонент пива. Он активировал дофаминовые рецепторы не так, как дофамин, а через G-белки. Скорее всего, это приводит к более продолжительному воздействию на центр вознаграждения головного мозга.
Судя по всему, именно поэтому некоторым людям сложно остановиться, когда они пьют пиво. Горденин вызывает так называемый гедонический голод - желание есть или пить для удовольствия.
Ранее сотрудники Гринвичского университета обнаружили у пива удивительный эффект. Оказалось, что напиток обладает болеутоляющими свойствами. По словам ученых, эффект может быть в несколько раз сильнее, чем от применения парацетамола.
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