От чего зависит скорость метаболизма

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Метаболизм – это набор биохимических процессов, при которых калории из еды и напитков в сочетании с кислородом превращаются в энергию для функционирования организма. Это происходит в каждой клетке нашего тела. Больше всего калорий потребляют жизненно важные органы: лидирует среди всех печень – на ее работу тратится 27 % энергии, деятельность мозга сжигает 19 % потребляемых калорий, сердце расходует около 7 %, а почки – 10 %. Много калорий организм тратит и на содержание мускулатуры, а вот жировые ткани поглощают наименьшее количество энергии.Даже когда вы, казалось бы, ничего не делаете, ваш организм нуждается в энергии. Дыхание, кровообращение, пищеварение, выработка и регулирование уровня гормонов, регенерация клеток – все эти процессы сжигают от 60 до 80 % потребляемых вами калорий, они и составляют базовый метаболизм. Еще около 10 % организм тратит на переваривание пищи, это называется термическим эффектом пищи. Остальное расходуется на физическую активность.От чего зависит скорость метаболизмаВес и композиция телаКак уже было сказано, энергию потребляет каждая клетка вашего тела. То есть, очевидно, что первым фактором, определяющим уровень базового метаболизма, является комплекция тела. Чем больше ваш вес – тем больше калорий вы расходуете в состоянии покоя. Не менее важна композиция тела: чем больше в вашем теле мышц, которые значительно плотнее жира, – тем больше калорий ему нужно.ПолВ среднем, мужчины имеют более высокий объем мускулатуры и меньше жировой ткани, чем женщины. Это ведет к тому, что обменные процессы в мужском организме обычно протекают быстрее, чем в женском.НаследственностьУровень метаболизма во многом определяется генами. Понятно, что повлиять на этот параметр никак невозможно.ВозрастСтарение тела чаще всего приводит к снижению количества мышечной ткани и замене ее жировыми тканями. Обычно после 40 лет скорость обмена веществ уменьшается на 5 % каждые десять лет.Работа щитовидной железыТакие заболевания, как гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) и гипертиреоз (переизбыток гормонов щитовидной железы), как правило, влияют на скорость обменных процессов. Если вы заметили, что ваш вес стал увеличиваться без видимых причин, возможно, вам стоит обратиться к врачу и обследовать щитовидную железу. Другие гормональные расстройства также могут снизить уровень метаболизма и заметно затруднить похудение. Особенно опасными являются те, которые часто остаются недиагностированными, например поликистоз яичников.Климат и температура телаИсследования показали, что у людей, проживающих в тропическом климате или в странах с традиционно низкой температурой скорость базовых метаболических процессов на 5–20 % выше, чем у жителей умеренных широт. Это обусловлено тем, что их организм тратит дополнительную энергию на обогрев или охлаждение до нормальной температуры.Термический эффект пищиМеханическая и химическая обработка пищи в желудочно-кишечном тракте, ее движение и хранение также требует определенного количества калорий. В среднем на эти процессы уходит около 10 % калорийности самой пищи, но эта цифра зависит не только от калорийности, но и от частоты питания.