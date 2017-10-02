15 важных сигналов, что организм просит о помощи
Сухость кожи
Вашему организму не хватает витамина Е. Для восполнения запасов включите в свой рацион орехи, жирную рыбу и растительные масла.
Ломкость волос и ногтей
Эти симптомы говорят о дефиците витаминов группы В и кальция. Много их в пророщенных зернах, цельнозерновых кашах, цельном хлебе.
Кровоточивость десен
В организме наблюдается недостаток витамина С. Он содержится в луке, чесноке, фруктах и овощах. Также можно попить настой шиповника или отвар сосновой хвои.
Плохой сон и раздражительность
Говорит о дефиците магния и калия. Эти микроэлементы содержатся в кураге, абрикосовой пастиле, черносливе и свекле.
Судороги по ночам
Также говорят о недостатке магния и калия.
Гусиная кожа на локтях
Это явный симптом недостатка витаминов С и А. Они есть во всех овощах и фруктах оранжевого цвета: моркови, тыкве, помидорах, абрикосах, кураге.
Хочется соленого
В организме поселилась инфекция либо обострились воспалительные процессы, прежде всего в мочеполовой системе.
Хочется сладкого
Возможно, у вас нервное истощение и нужна быстрая энергетическая подпитка — глюкоза. В таком случае лучше употреблять мёд или горький шоколад, чтобы не возникали проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Хочется пресной пищи
Этот симптом может говорить о гастритах или проблемах с печенью. Пресная пища поможет снять спазмы и успокоит желудок.
Еда кажется пресной
Возможно у вас депрессия.
Хочется погрызть семечек
Вашему организму не хватает антиоксидантов.
Хочется кислого
Организм сам требует эти продукты, так как ему необходима стимуляция печени или желчного пузыря. Включите в рацион лимон, клюкву.
Хочется горького
У вас проблемы с желудочно-кишечным трактом. Здесь подойдет очень мягкая очистка организма.
Хочется острого
Острая пища стимулирует пищеварение, но ее нужно употреблять в очень разумных количествах и не на голодный желудок.
Тянет на морепродукты
Скорее всего, речь идет о недостатке йода в организме.
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