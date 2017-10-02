15 важных сигналов, что организм просит о помощи

Существуют определенные сигналы, которые свидетельствуют о том, что организм просит о помощи.Сухость кожиВашему организму не хватает витамина Е. Для восполнения запасов включите в свой рацион орехи, жирную рыбу и растительные масла.Ломкость волос и ногтейЭти симптомы говорят о дефиците витаминов группы В и кальция. Много их в пророщенных зернах, цельнозерновых кашах, цельном хлебе.Кровоточивость десенВ организме наблюдается недостаток витамина С. Он содержится в луке, чесноке, фруктах и овощах. Также можно попить настой шиповника или отвар сосновой хвои.Плохой сон и раздражительностьГоворит о дефиците магния и калия. Эти микроэлементы содержатся в кураге, абрикосовой пастиле, черносливе и свекле.Судороги по ночамТакже говорят о недостатке магния и калия.Гусиная кожа на локтяхЭто явный симптом недостатка витаминов С и А. Они есть во всех овощах и фруктах оранжевого цвета: моркови, тыкве, помидорах, абрикосах, кураге.Хочется соленогоВ организме поселилась инфекция либо обострились воспалительные процессы, прежде всего в мочеполовой системе.Хочется сладкогоВозможно, у вас нервное истощение и нужна быстрая энергетическая подпитка — глюкоза. В таком случае лучше употреблять мёд или горький шоколад, чтобы не возникали проблемы с желудочно-кишечным трактом.Хочется пресной пищиЭтот симптом может говорить о гастритах или проблемах с печенью. Пресная пища поможет снять спазмы и успокоит желудок.Еда кажется преснойВозможно у вас депрессия.Хочется погрызть семечекВашему организму не хватает антиоксидантов.Хочется кислогоОрганизм сам требует эти продукты, так как ему необходима стимуляция печени или желчного пузыря. Включите в рацион лимон, клюкву.Хочется горькогоУ вас проблемы с желудочно-кишечным трактом. Здесь подойдет очень мягкая очистка организма.Хочется острогоОстрая пища стимулирует пищеварение, но ее нужно употреблять в очень разумных количествах и не на голодный желудок.Тянет на морепродуктыСкорее всего, речь идет о недостатке йода в организме.