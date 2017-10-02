Что будет, если есть только сырую еду

В некоторых кругах считается, что ферменты и питательные вещества, изначально содержащиеся в продуктах питания, могут разрушаться от воздействия огня, и именно поэтому стоит попробовать перейти на так называемую сырую диету. Надо сказать, многие действительно воодушевились этой информацией и начали практиковать сыроедение. Правда, информация о том, что же на самом деле происходит с их телами, достаточно противоречива.Что можно?Правила сыроедов достаточно жесткие, и бездумно есть только сырую еду может быть опасно для организма. Ведь это значит, что вам нельзя молоко и молочные продукты из магазина, рыбу и мясо. Остаются, по сути, только орехи, пророщенные или размоченные в воде злаки, сырые яйца (если вы пойдете на такой риск), ну и овощи с фруктами. При этом первое, что может случиться с вашим телом, - это пищевое отравление, поскольку при термообработке все же умирает часть болезнетворных бактерий, а при пастеризации молока оно становится на порядок безопаснее. Сырые мясо и рыба – это довольно странная идея, даже если вы вдруг решили стать сыроедом. Впрочем, их можно вялить или солить.Первый эффектВ пище, которую не готовят, по определению меньше натрия. Вы не будете солить ваши фрукты или злаки – это невкусно, да и соль не растворится при таких условиях. Само по себе это неплохо. От низкого количества натрия снизится кровяное давление и улучшится здоровье почек, а также снизится риск диабета. При этом, скорее всего, быстро произойдет потеря веса. Во-первых, за счет снижения количества жидкости в организме, во-вторых, просто за счет того, что вы не станете есть жаренного и печеного.Первые рискиЕсть только сырые продукты – автоматически означает сужение рациона до пищи растительного происхождения. Молоко, яйца, мясо и рыба без термообработки в большинстве случаев непригодны в пищу. Вывод из такого положения вещей простой – без компенсации достаточного количества белка количество вашей мышечной массы будет резко снижаться, вы ощутите слабость и недомогание. Придется принимать витамины и минеральные добавки, но не факт, что организм будет их усваивать достаточно хорошо.Системная ошибкаФанаты сырой диеты утверждают, что приготовление пищи делает ее токсичной. Тем, кто решается на такую диету, следует знать, что никакими научными опытами это не доказано. То есть, если вы и почувствуете, что в вашем организме стало меньше токсинов, то с большой долей вероятности это будет сравнимо с эффектом плацебо. Также сырой рацион совершенно точно лишит вас белка, железа, кальция, витамина B12 – из продуктов, которые можно есть сырыми, эти вещества попросту не усвоятся. С другой стороны, вы недополучите бета-каротин и ликопин. Их много в овощах, но без термообработки они почти бесполезны.Природное началоАдепты сыроедения утверждают, что сырой рацион полезен уже потому, что в природе никогда не было заложено механизма термообработки пищи, и все животные едят ее сырой и живут якобы отлично. Все так, но эволюцию никто не отменял. Дело в том, что наше тело уже приспособилось получать питательные вещества не из подножного необработанного корма и полевой травы, а из сложно приготовленных блюд. Этот этап перестройки организма нельзя откатить назад, сев на сырую диету. Организм должен прилагать слишком много усилий, чтобы перерабатывать сырую пищу, а это не всегда хорошо для него.Гормональный рискЕсли даже не оспаривать полезность необработанных овощей, стоит вспомнить об одном их свойстве, которое может проявиться на фоне общего ослабления организма от сыроедения. Например, цветная и брюссельская капуста, брокколи и некоторые другие крестоцветные содержат вещества, блокирующие функцию щитовидной железы и в конечном итоге приводящие к гипотиреозу. Для людей, которые имеют склонность к нарушениям щитовидной железы, это вещество может ухудшить способность организма производить важные гормоны.Насилие над теломНасилие над организмом произойдет неизбежно, если не давать ему пищу, уже подготовленную к перевариванию. А такая подготовка осуществляется только после термообработки. Овощи, фрукты и злаки имеют волокнистую структуру, переварить которую качественно можно, только если имеется специальный желудок. Например, как у жвачных животных – с четырьмя отделами. У человека, понятно, такого желудка нет, поэтому волокнистая целлюлоза выходит из организма практически в том же виде, в котором в него попала, попутно вызывая осложнения в ЖКТ.Обворованный организмЕсли продукты плохо перевариваются, значит тело недополучает питательных веществ, даже если они в изобилии содержатся в съеденных продуктах. Высокие температуры, которым подвергается пища во время приготовления, высвобождает витамины и минералы из твердых волокон и позволяет им достаточно хорошо усвоиться. Некоторые продукты действительно стоит есть только сырыми, но важно, чтобы у организма была возможность облегчить себе некоторые этапы переработки пищи и высвобождения их нее питательных веществ.