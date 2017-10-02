Скрытые заболевания полости рта, приводящие к потере зубов

В течение нескольких лет вас могут не беспокоить никакие проблемы в ротовой полости, но это ещё не означает, что у вас здоровые зубы. Защитить себя от скрытых заболеваний вам помогут тщательный уход за полостью рта, профессиональная гигиена два раза в год и обязательный ежегодный осмотр.Все мы боимся кариеса как опасного и коварного заболевания полости рта. Но кроме него на открытых поверхностях может быть ещё масса скрытых заболеваний, которые также могут привести к потере зубов. Стоматологи рассказали, на что обращать внимание и как защититься от коварных и никак не проявляющих себя болезней.КариесКажется, будто здесь всё очевидно: заметил чёрную точку — вперёд к врачу. Но что, если с виду никаких чёрных точек нет, зуб вроде бы цел, но болезнь уже начала своё тёмное дело?Кариес может начаться в фиссурах зубов — бороздах-углублениях на жевательных поверхностях. Если по форме фиссуры широко раскрыты и их дно хорошо проглядывается, то бояться нечего.Другое дело, когда фиссуры похожи на бутылочное горлышко, сужающееся кверху. Дно такой фиссуры невозможно не только увидеть, но и как следует прочистить, поэтому там скапливаются остатки пищи, налёт. В итоге формируется кариес.Способом профилактики фиссурного кариеса является герметизация фиссур, которая проводится не позже, чем через полгода после появления зубов из десны.Также сложно заметить контактный кариес, который возникает на стыке боковых поверхностей зубов, а также кариес корней — самый опасный вид.Кариес корней зубов часто сопряжён с заболеванием пародонта и диагностируется, когда процесс уже достаточно запущен. Иногда кариес может приводить даже к удалению зуба.Способ борьбы с этими и другими скрытыми болезнями полости рта один — своевременное (минимум два раза в год) посещение врача.Киста и гранулёма зубаО кисте и гранулёме зуба можно долго не подозревать. В течение нескольких лет вас может не беспокоить никакая проблема в ротовой полости, но на контрольном общем снимке врач диагностирует тёмное пятно в районе корня зуба — это она и есть.Наличие гранулёмы показывает, что где-то в зубе происходит патологический процесс, который провоцирует разрастание гранулематозной ткани или увеличение в объёмах кисты. Эти новообразования не проходят самостоятельно, их обязательно нужно лечить. При качественном лечении зуб вполне возможно сохранить.Кисты также могут образовываться вокруг непрорезавшегося, но уже сформировавшегося молочного или постоянного зуба и даже просто глубоко в десне. Как бы они ни образовались, их обязательно следует удалять.ПародонтитПародонтит — заболевание опорно-удерживающего аппарата зуба, а не только десён, как принято считать. В течение нескольких лет пародонтит может никак себя не проявлять, а когда появляется кровоточивость, неприятный запах изо рта, оголение корней зубов и их расшатывание, лечение уже не может быть настолько эффективным, как на первых стадиях болезни.У пародонтита множество причин и предпосылок: от генетики и гормональных нарушений до неправильно подобранных ортопедических конструкций и плохой гигиены полости рта.Метод профилактики пародонтита не отличается оригинальностью: тщательный уход за полостью рта и профессиональная гигиена два раза в год.БруксизмЭто заболевание самостоятельно обнаружить сложно, особенно если вы живёте в одиночестве. Оно проявляется непроизвольным сжатием зубов и скрежетанием, что чаще всего происходит по ночам. К заболеванию в 70% случаев приводит стресс и повышенное нервное напряжение.Если скрежет происходит в основном ночью, то пациент о наличии у него бруксизма может и не знать. А догадаться о его существовании можно по некоторым косвенным признакам.Среди этих признаков — частая боль в ушах и носовых пазухах, боль по утрам в области головы, височно-нижнечелюстных суставах, шее, плечах и спине, частые головокружения и звон в ушах, в целом плохой сон.Если в вашей жизни к тому же присутствуют повышенные нервные нагрузки, бруксизм, скорее всего, также ваш спутник. Он может привести к преждевременному стиранию зубов, их подвижности, воспалению дёсен, нарушениям слуха, возникновению асимметрии лица.В зависимости от сложности заболевания и его тяжести, а также приведших к нему причин, лечение может заключаться в использовании специальных кап ночью, исправлении прикуса ортодонтическими аппаратами и приёме медикаментозных средств, подобранных неврологом.Эмалевые жемчужиныИногда ткани зубов начинают формироваться неправильно, и в зубах развивается гиперплазия эмали — своеобразные наросты, которые называют эмалевыми жемчужинами, или каплями. Эти капли состоят из эмали, а внутри они пустые или заполнены дентином или соединительной тканью, напоминающей пульпу. Если они расположены внутри зуба, то обнаружить их можно лишь случайно.Такие наросты случаются и в области корней зубов, и выше. В этом случае, как правило, требуется их удаление: сошлифовывание с последующей реминализирующей терапией. В противном случае эмалевые жемчужины затрудняют гигиену, могут спровоцировать воспаление дёсен, а если расположены на передних зубах — портят внешний вид.Скрытых заболеваний полости рта, о которых вы можете даже не догадываться, — масса. Заниматься их профилактикой необходимо в тесной связке с опытным и внимательным врачом-стоматологом.