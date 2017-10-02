Врач рассказал, почему ночью зубная боль в разы сильнее

Медики поведали о природе зубной боли.Немецкий врач рассказал, какие факторы усиливают болевые ощущения в ночное время.Многие могут подумать, что особо острое восприятие зубной боли объясняется большим сосредоточением на ней в момент физического покоя. Однако, как сообщает врач-стоматолог из Кёльна Йохен Шмидт, это явление обусловлено рядом других более важных факторов.Определенную роль в усилении боли играет лежачее положение, усиливающее кровоснабжение челюсти. В сочетании с теплом постели это усиливает давление на оплетку нервов и кровеносных сосудов, чем обостряет чувство боли. Кроме того, уменьшается выработка гормона кортизола, отличающегося обезболивающим эффектом.Если зубная боль долго не прекращается, необходимо прояснить ее причину у врача. Временным средством для обезболивания может служить препарат ибупрофен (не более 2,4 г в сутки). Однако это средство должно использоваться лишь кратковременно. Во избежание опасных побочных эффектов вплоть до скоротечной смерти стоит поспешить с визитом к стоматологу.