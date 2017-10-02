Новая вакцина от брюшного тифа признана эффективной и безопасной

Брюшным тифом ежегодно заболевают до 20 миллионов человек во всем мире. В основном эти жители стран Южной Азии и Тропической Африки, где качество воды по сей день остается неудовлетворительным.Возбудителем заболевания является бактерия Salmonella enterica серовар Typhi. Каждый сотый пациент, заболевший брюшным тифом, умирает, а примерно у 3% пациентов болезнь переходит в хроническую форму. В настоящее время наиболее эффективным способом лечения болезни является антибиотикотерапия, которая, к сожалению, не всегда помогает пациентам из-за появления бактериальных штаммов, устойчивых к этим препаратам.Защититься от болезни можно с помощью вакцинации, но до недавнего времени не существовало вакцины, которой можно было бы прививать детей в возрасте до 24 месяцев. При этом именно младенцы входят в группу высокого риска.Решить эту проблему и в два раза снизить заболеваемость брюшным тифом в мире сможет новая вакцина, разработанная фармкомпанией Bharat Biotech. Результаты клинических испытаний препарата свидетельствуют о ее эффективности и безопасности.Вакцина испытывалась на 112 здоровых добровольцах, которым было от 18 до 60 лет. Одни прививались экспериментальным препаратом, а другие получали плацебо. После этого всем участникам было необходимо заразиться брюшным тифом, выпив бактериальную культуру. За участие в испытания каждому было выплачено по 4000 долларов – они должны были регулярно являться в клинику на медицинский осмотр, а также сдавать анализы крови и кала.Эксперименты по такой схеме возможны лишь в тех случаях, когда заболевание можно быстро и эффективно вылечить. Все участники, заболевшие в ходе испытания, под контролем врачей прошли курс лечения антибиотиками и болезнь не причинила вред их организму. Испытываемая вакцина показала 87% эффективность.Препарат, созданный Bharat Biotech, уже применяется для младенцев в Индии: вакцинация действительно защищает их от болезни. Пока в мире этот препарат больше нигде не используется.Создатели вакцины и ученые из Oxford Vaccine Group, которые проводили испытания, уверены, что Всемирная организация здравоохранения вскоре одобрит использование препарата для вакцинации от брюшного тифа. Если это произойдет, то вакцина станет первой, которую можно будет использовать для профилактики брюшного тифа и у взрослых, и у детей.