Медики назвали самый полезный алкогольный напиток

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Употребление этого напитка идет на пользу вашему организму.Английские ученые провели исследование и установили, что красное вино, приготовленное по «правильной технологии» очень полезно для сердечнососудистой системы человека.Такими свойствами обладают вина, приготовленные по старинным традициям, то есть те, которые имеют долгую выдержку. Тогда в алкогольном напитке образуется вещество из группы процианидинов. Оно положительно влияет на внутреннюю оболочку кровеносных сосудов. Кроме того, данное соединение нейтрализует эндотелин-1, а его избыток приводит развитию сердечно-сосудистых заболеваний.Специалисты отдают предпочтение винам, произведенным во Франции и в Италии, так как там соблюдаются традиции приготовления напитков.