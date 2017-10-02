7 давно забытых способов покорить женщину

Конечно, говорить про «всех» мужчин и «всех» женщин несерьезно. Все мы очень разные, и каждому нужно что-то свое. То, что предлагает колумнист Энтони Д’Амброзио, это не правила завоевания женщин, а скорее идеи, над которыми стоит поразмышлять.Мужчины в наши дни разучились покорять женщин. Стоит какой-то женщине привлечь его внимание, мужчина делает стойку и… начинает сыпать штампами: «Ты такая красивая!» «А почему ты одна?» «Давай куда-нибудь сходим вместе», «Я не такой, как другие». Наверняка многие женщины слышали это не раз. Это звучит фальшиво, неискренне, но почему-то теперь так принято.Мы, мужчины, перестали стараться. Я имею в виду даже не то, что мы говорим, а то, что делаем. Вот что я хочу сказать мужчинам.1. Будьте искреннимиНе стоит рассчитывать на бешеный напор, на этом очков не заработать. Постоянно повторяя, какая она красивая, или обрывая ее телефон круглые сутки, вы не привлечете ее внимания. Притормозите. Если вы, наоборот, сами изображаете недоступность и делаете вид, что не замечаете ее, то опять-таки вряд ли добьетесь успеха. И то и другое – всего лишь проявление незрелости.Не нужно вести себя так, словно она некий объект, который вы пытаетесь завоеватьВместо этого будьте искренними. Будьте собой. Не нужно вести себя так, словно она некий объект, который вы пытаетесь завоевать. Обращайтесь с ней как с женщиной, чье уважение вы стараетесь снискать. Отрешитесь от своего поверхностного взгляда, постарайтесь лучше ее понять. Точно так же, как и вы, она работает, думает, что-то планирует, как-то строит свою жизнь. Проявите интерес ко всем аспектам ее повседневной жизни.Отвечайте на ее СМС, берите трубку, когда она звонит. Если что-то делаете для нее – делайте это от чистого сердца. Если она вас интересует, вы сможете научиться ценить все аспекты ее жизни. А она, в свою очередь, научится ценить и уважать вас, доверять вам.2. Будьте уверенными в себеУверенность проявляется в ваших словах, а еще больше – в действиях. Она слышит ее в вашем голосе, видит в ваших глазах, чувствует в ваших движениях. В некотором смысле ваше поведение как бы сообщает ей: «Я тот мужчина, который тебе нужен. Я намерен добиться, чтобы ты стала моей». Она немедленно это почувствует, даже без слов.Хотя в жизни всегда хватает препятствий, не позволяйте себе концентрироваться на мысли, что вы ее потеряете. Вместо этого гордитесь тем, как вы к ней относитесь. Пусть у нее не будет причин искать кого-то другого. Если вы будете мучиться неуверенностью и ревностью, вы добьетесь только того, что оттолкнете ее от себя. Вы разрушите все шансы построить здоровые отношения. Поэтому перестаньте беспокоиться о других мужчинах.Всегда найдется кто-то красивее, умнее, успешнее вас. Если все время думать об этом, вы никогда не будете довольны собой. Вы сами не будете счастливы, и у вас не будет ресурсов сделать счастливой ее.Даже если она уделяет вам совсем немного времени, все равно это некое проявление интереса. Будьте уверены в себе и используйте то, что вам дано.3. Будьте спонтаннымиЧем мы старше, тем более структурированной становится наша жизнь. Каждый день у нас распланирован, и в большинстве случаев нам не хватает времени, чтобы все успеть. Отвлекитесь от этого безумного графика, позвольте себе немного спонтанности.Не нужно планировать встречу – просто позвоните ей и предложите поехать, например, в горы встречать рассвет, или погулять по городу всю ночь, организуйте пикник в парке, сводите ее на любимый спектакль или на джазовый концерт. Вокруг нас целый мир, который можно открывать для себя вне всякого расписания. Лучшие моменты в жизни зачастую происходят сами собой, и мы не можем их предугадать. Стандартные свидания – это немного скучновато, придумайте что-нибудь пооригинальнее.4. Проявляйте уважениеМужчины нередко забывают, что c женщиной нельзя обращаться как со «своим парнем». Она заслуживает другого отношения. Первое правило: никогда не ругайтесь с ней, не говорите обидных слов – это отвратительно. Неужели вы хотели бы, чтобы когда-нибудь кто-то так разговаривал с вашей дочерью?Придержите перед ней дверь, помогите сесть за стол, пододвинув стул. Не стройте все отношения на сексе – покажите, что вам важна она сама, что она для вас не секс-объект. Открытие друг друга на интимном уровне – это одна из самых волнующих составляющих отношений в целом. Вы создаете ту связь, которая будет питать вашу страсть. И тогда секс – это уже не просто секс, а нечто гораздо большее. Ее воодушевит то, что к ней проявляют такое уважение, и ее желание будет только сильнее.5. Будьте ей интересныПусть женщины меня поправят, если я ошибусь, сказав, что их привлекают эрудированные, хорошо владеющие речью мужчины. Интеллект – это самое мощное оружие в вашем арсенале.Старайтесь каждый день изучать что-то новое, углубляйте свои познания в той области, которая ее интересует. Когда она станет частью вашей жизни, вы сможете вместе мечтать, строить планы, придумывать вашу будущую жизнь и претворять свои идеи в реальность. Наполните ваши разговоры смыслом. Говорите о том, что вас мотивирует и вдохновляет.Конечно, вы можете привлечь кого-то внешностью или солидным счетом в банке, но покорить душу можно только своей личностью.6. Будьте терпеливыКак известно, тише едешь – дальше будешь. Женщины находят терпеливость сексуально привлекательной. Вы словно говорите: я готов подождать, потому что ты этого стоишь. Важно оставаться искренним и честным, проявлять к ней уважение, ценить ее как женщину. Тогда, возможно, вы получите долгожданный приз. А если нет – так тому и быть, это тоже нормально. Каждый момент жизни – это наш опыт, не надо его отбрасывать.7. Будьте мужчинойВ мире полно мужчин, живущих без страсти и без цели. Они не хотят оказаться уязвимыми и поэтому боятся открыться женщине. Они выискивают самых привлекательных женщин и пытаются покорить их, изображая из себя кого-то, кем не являются, только чтобы использовать и бросить, когда на горизонте появится другая, не менее красивая. Иногда они возвращаются и клянутся, что теперь все будет по-другому.И это всегда обман. На самом деле такое поведение не делает вас мужчиной – оно делает вас неуверенным в себе лузером. Поэтому, если вы хотите добиться именно ее, то цените ее, уважайте, помогайте ей расти, поддерживайте, говорите ей, как она хороша. Если вам кажется, что вы уже сделали все возможное, сделайте еще что-нибудь.Важнее всего то, сможете ли вы дать ей почувствовать себя особеннойА не можете – не тратьте свое и, главное, ее время. Она хочет чего-то небывалого – дайте ей это. В конце концов, не так важно, сколько у вас денег и насколько вы привлекательны внешне. Важнее всего то, сможете ли вы дать ей почувствовать себя особенной. Тогда есть шанс, что она влюбится в вас без памяти.А когда это случится, продолжайте ее завоевывать снова и снова.