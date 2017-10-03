Пиво может сделать людей счастливыми

Немецкие ученые из Университета Эрлангена установили, что пиво может улучшить настроение и сделать людей счастливыми. Это возможно благодаря тому, что соединение под названием хорденин, в большом количестве присутствующее в ячменном солоде, активирует допаминовые рецепторы в головном мозге. Специалисты утверждают, что это вызывает резкое повышение уровней допамина, что, в свою очередь, благоприятно влияет на эмоциональное состояние людей.Полученные результаты позволяют объяснить, почему некоторые люди никогда не могут остановиться после употребления одной кружки пива и обязательно выпивают насколько. По словам экспертов, хорденин стимулирует процесс, называемый гедонистическим голодом – стремлением употреблять пищу или пить напитки для удовольствия, а не по причине голода или жажды.Чтобы прийти к таким выводам, исследователи изучили около 13000 пищевых молекул, пытаясь найти вещества, которые могут активировать допаминовые рецепторы так же, как сам допамин. Для ученых оказалось неожиданность, что соединение, присутствующее в пиве, активирует рецептор допамина D2. Тем не менее, хорденин использует другой сигнальный путь для стимуляции рецептора D2, нежели допамин. Хорденин активирует рецептор исключительно через G-белки – переключатели внутри клеток – что потенциально приводит к более продолжительному воздействию на центр вознаграждения головного мозга.