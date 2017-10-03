Вода с пребиотиками поможет бороться с детским ожирением

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Вода, содержащая полезные бактерии, именуемые пребиотиками, может помочь бороться с детским ожирением, считают ученые из Университета Калгари. По словам специалистов, вода с пребиотиками помогает нормализовать вес всего за один год регулярного применения. Пребиотики представляют собой перевариваемые пищевые волокна, которые выступают в качестве «удобрения», стимулируя рост полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте.В исследовании приняли участие 42 ребенка в возрасте от 7 до 12 лет. Все участники страдали ожирением или имели избыточный вес. На протяжении 16 недель одна группа детей получала воду с пребиотиком – инулином, обогащенным олигофруктозой – в то время как другая группа получала плацебо. Полученные результаты показали, что вода с пребиотиком привела к снижению содержания жира в организме детей с ожирением или избыточным весом детей путем изменения бактериального баланса в кишечнике. Согласно данным испытаний, прогнозируемый годовой прирост массы тела у детей, получавших воду с пребиотиками, будет составлять 3 кг, что находится в пределах здорового диапазона, в то время как в контрольной группе этот прирост составит 8 кг.По словам ученых, пребиотики являются дешевой и неинвазивной добавкой, поэтому предлагают эффективное диетическое лечение избыточного веса и ожирения у детей.