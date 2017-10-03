Младенцы вдвое чаще страдают от гриппа, если у них есть старшие брат или сестра

Младенцы имеют в 2 раза более высокий риск заражения тяжелым гриппом, если у них есть старшие брат или сестра, предупреждают ученые из Университетского колледжа Лондона. Исследователи говорят, что дети являются переносчиками инфекций, поэтому легко могут заражать уязвимых к болезням младших братьев и сестер.Грипп может оказаться опасным для жизни малышей, потому что он может вызывать инфекции легких, затруднять дыхание и стать причиной возникновения очень высокой температуры. Согласно статистике, от 3% до 11% младенцев и детей младшего возраста в развитых странах ежегодно заражаются гриппом. По данным нового исследования, почти половина всех случаев тяжелого гриппа у детей в возрасте до 6 месяцев была связана с заражением от старших братьев и сестер. Эксперты предупреждают родителей о важности того, чтобы дети старшего возраста были вакцинированы против гриппа для защиты других детей в семье.В ходе исследования эксперты изучили 424048 детей, из которых 1109 детей были госпитализированы с гриппом один раз, а 6 – дважды. Полученные результаты показали, что дети в возрасте до 6 месяцев, которые имели старших брата или сестру, в два раза чаще попадали в больницу с гриппом, чем те, кто был единственным ребенком в семье. Для детей, которые имели двух и более старших братьев и сестер, этот риск увеличился в 3 раза.