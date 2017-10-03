Как питаться при воспалении кишечника

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При всех воспалительных процессах в кишечнике, особенно острых, преобладает учащение и разжижение стула, т. е. возникают поносы (диарея).Вы должны знать, какие продукты усиливают двигательную активность кишок, а какие, наоборот, угнетают ее.К стимуляторам можно отнести все сахара: обычный рафинад, который мы добавляем в пищу, варенье, мед; поваренную соль. Повышают кишечную сократимость кислые плоды и их соки, маринованные и квашеные овощи, все кисломолочные напитки, квас, так как в них содержится большое количество органических кислот. Всем известно, как грубая клетчатка влияет на кишечник.Наверное, все испытывали на себе действие съеденной сливы или белокочанной капусты! Да, продукты растительного происхождения замечательно стимулируют кишечник, но при чрезмерном их употреблении приводят к разжижению и учащению стула. Наиболее коварны большие количества отрубей, бобовых, орехов, грибов, сухофруктов, хлеба грубого помола, круп (перловой, ячневой, пшеничной, гречневой), сырых овощей и фруктов. Жирные продукты (сметана, сливки, растительное масло, желтки яиц) при приеме натощак тоже могут вызвать понос.Сильно стимулируют сокращение кишечника холодные продукты, особенно если их есть натощак: мороженое, напитки, свекольники, окрошки, холодец или заливная рыба. У некоторых людей после этих блюд даже могут возникнуть колики. Такое же действие могут оказать газированные прохладительные напитки, кока-кола, минеральная вода с газом, особенно если их пить на голодный желудок.Есть продукты, которые содержат сразу несколько стимуляторов кишок, поэтому при их употреблении может развиться понос, могут возникнуть колики или метеоризм. Это свежая и квашеная белокочанная капуста, кумыс, квас и др. Все вышеперечисленное не рекомендуется при воспалении кишечника с поносами.Теперь поговорим о тех продуктах, которые замедляют сокращение кишечника. Они очень хороши при воспалении, сопровождающемся диареей.Все продукты с вяжущими компонентами способны уменьшать сократимость пищевой трубки. Они обволакивают слизистую оболочку, и она становится менее подверженной раздражению. Это отвары и кисели из черники, айвы, плодов черемухи, кизила; крепкий чай, какао, сваренное на воде. Подавляют перистальтику все блюда, имеющие вязкую консистенцию, т. е. слизистые и протертые каши и супы, кисели, желе и муссы. Они не вызывают химического и механического раздражения стенки кишечника.К продуктам, которые мало влияют на сократимость кишок (а поэтому также полезны при воспалении этого отдела), можно отнести все блюда из отварного, рубленого мяса (котлеты, кнели, суфле, мясное пюре), отварную нежирную рыбу без кожи; каши, приготовленные на воде (а не на молоке) и имеющие жидкую или вязкую консистенцию. Особенно это верно в отношении манной, рисовой и овсяной каш.Из мучных продуктов рекомендуется слегка подсушенный в духовке или тостере пшеничный хлеб (но никак не сдоба или свежий, тем более ржаной, хлеб). Только что приготовленный творог, в отличие от цельного молока, сливок и сметаны, значительного влияния на кишечник не оказывает. Все вышеперечисленные продукты при заболеваниях кишечника можно употреблять почти без ограничений. Только в самый острый период заболевания, когда слизистая оболочка органа особенно раздражена, их все же лучше несколько ограничивать.Имейте в виду, что все напитки и блюда комнатной температуры также благотворно влияют на моторику кишечника, уменьшая ее.