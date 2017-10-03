ТОП-10 способов потреблять меньше калорий

Есть меньше не так уж сложно, когда вы знаете, что именно нужно делать. Диетологи рассказали о десяти главных способах потреблять меньше калорий в течение дня без особых усилий и вреда для здоровья.Не добавляйте в кофе и чай сахар и сливкиИсследование американских учёных показало: люди, которые пьют чёрный кофе без добавок, потребляют на 80—100 калорий в день меньше, чем те, кто добавляет сливки и сахар. Если вы пьёте кофе каждый день и не ограничиваетесь одной чашкой, за неделю набежит несколько сотен лишних бесполезных калорий.Ешьте больше клетчатки на завтракКлетчатка надолго насыщает и содержит «хорошие» калории. Американские учёные выяснили: те, кто ест на завтрак овсянку, в течение дня потребляют на 30% калорий меньше, чем те, кто ест утром сладкие хлопья или мучное.Замените сладкие напитки на водуБанка сладкого напитка содержит 150—200 калорий. Если вы любите газировку, замените её на газированную минеральную воду с кусочками фруктов или небольшим количеством полезного подсластителя. Такой напиток будет намного полезнее (и вкуснее) газировки из магазина.Ешьте белок в течение всего дняСтарайтесь добавлять протеин в каждый приём пищи: это могут быть молочные продукты, курица, индейка, тофу (если вы не едите мясо), орехи, бобовые. Пища, богатая протеином, в сочетании с углеводами надолго насыщает и помогает предотвратить острые приступы голода вечером.Обратите внимание на заправку для салатаДобавлять в салат гренки, бекон или жирные соусы — не лучшая идея, если вы хотите приготовить низкокалорийное блюдо. Вместо калорийного соуса лучше использоватьсок лимона или бальзамик, а вместо бекона — кусочки грейпфрута. Такие добавки намного полезнее и содержат совсем немного калорий.Выбирайте еду до того, как станете голодныЕсли знаете, что чувство голода обычно застаёт вас врасплох и вы готовы съесть всё, что попадётся под руку, подготовьтесь заранее. Выберите и приготовьте еду, которую вы будете есть на ужин до того, как голодным и уставшим вернётесь домой после работы.Поддерживайте порядок на кухнеКогда на кухне беспорядок и невозможно найти пакет гречки, рука обязательно потянется к чипсам и печеньям, которые обычно лежат на видном месте. Следите за порядком на кухне: вовремя протирайте стол, убирайте ненужные предметы в ящики, держите в чистоте шкафчик с крупами и соусами. Так вам будет намного приятнее готовить полезные и вкусные блюда.Готовьте еду домаВ некоторых ресторанах и кафе блюда готовят на растительном масле. Обычно это смесь пальмового, соевого и других масел низкого качества. Чтобы приготовить обед в офис, понадобится полчаса и простые ингредиенты. Вы будете точно знать, что именно лежит у вас на тарелке. Вот здесь вы можете найти простые и сытные рецепты обедов, которые можно брать с собой.Готовьте без маслаВ одной ложке масла содержится 50—70 калорий. К тому же большинство масел во время нагревания образуют канцерогенные вещества, опасные для организма. Чтобы жарить или тушить еду без масла, советуем купить антипригарную сковороду или использовать воду для приготовления любимых блюд.Не ешьте перед телевизоромЭто правило наверняка знают все, но мало кто ему следует. Когда человек смотрит в экран телевизора или телефона, его внимание сосредоточено на информации, а не на еде. Именно поэтому он не замечает, как съедает больше обычного. Даже если человек наелся, ему может показаться, что он всё ещё голоден. Поэтому старайтесь есть в тишине и без гаджетов.