ТОП-5 продуктов, которые избавят от прыщей
Чистая вода
Для нашего организма нет ничего лучше чистой воды. Откажитесь от газировок и других напитков в пользу чистой воды, и результат не заставит вас долго ждать. Вода очищает организм на клеточном уровне, избавляя его от токсинов, тем самым поддерживая здоровый вид и молодость кожи. Достаточное употребление чистой воды поможет избежать обезвоживания кожи. Она не будет шелушиться и дольше будет сохраняться упругой.
Специалисты советуют пить воду из расчета 30 мл на 1 кг массы тела. То есть человек массой 70 кг должен выпить в день примерно 2 литра воды.
Оливковое масло
Лучше всего пищу готовить на оливковом масле. Оно очень полезно не только для вашей кожи, но и для всего организма. В оливковом масле содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 кислоты), а также витамины, поддерживающие нормальное состояние кожи. Так витамин Е является мощным антиоксидантом, помогающий бороться с болезнетворными бактериями, и способствующий поддержанию упругости кожных покровов. Витамин А обладает противовоспалительными свойствами, а также улучшает эластичность кожи.
Имейте в виду, что оливковое масло можно не только принимать в пищу, но и использовать в качестве косметического средства. Оливковое масло является компонентов многих кремов и масок.
Рыба и мясо
Рыба и мясо – это источники полноценного животного белка. Достаточное употребление белка является хорошей профилактикой различных проблем с кожей, в том числе угревой болезни и прыщей. Протеины позволяют добиться более гладкой и упругой кожи, а также позволят вам поддерживать организм в хорошей физической форме. Кроме того, в рыбе (особенно жирной) содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, речь о которых шла выше.
Орехи и пшеница
Ценность орехов и пшеницы главным образом состоит в том, что в этих продуктах содержится большое количество микроэлемента селена. Этот элемент обладает выраженным противовоспалительным действием, что, в том числе, помогает избежать появления прыщей на лице. Кроме того, в орехах и пшенице содержатся витамины А, Е, а также ненасыщенные жирные кислоты. Медики уверяют, что если включить эти продукты в свой рацион, то относительно быстро можно заметить изменения в лучшую сторону.
Зеленый чай
Ценность зеленого чая во многом заключается в содержании в нем таких ценных компонентов как катехины. Эти вещества обладают выраженными противовоспалительными свойствами, а также активно борются со свободными радикалами, которые портят внешний вид кожи, вызывая преждевременное старение. В целом, такие свойства зеленого чая позволяют ему бороться и с такой проблемой как прыщи. Косметологи советуют принимать зеленый чай не только внутрь, но и в качестве косметического средства в виде лосьона или тоника. Это поможет вам справиться с местным воспалительным процессом, а также устранить угревую сыпь и прыщи с кожи лица.
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