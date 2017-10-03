Эпидемия гриппа: уход за больным ребенком

Если в семье есть несколько детей и один из них вдруг заболел гриппом или вирусным простудным заболеванием, это отнюдь не означает, что переболеть придется всем детям и тем более взрослым членам семьи.Ученые из США, сотрудники Центров по контролю заболеваний и их профилактике уверены, что соблюдение предлагаемых ими рекомендаций значительно снизит риск инфицирования по крайней мере остальных детей.больному ребенку надо выделить отдельную комнату;до выздоровления ему не следует заходить на кухню, в гостиную или в другие комнаты. Следует также запретить его братьям и сестрам «навещать» больного.питаться больной должен из отдельной посуды, которую надо мыть отдельно от других тарелок, чаше и ложек. На все время болезни посуда больного должна храниться в его комнате;уход за больным ребенком должен осуществлять только один из родителей. Это снизит вероятность инфицирования второго из них;больной должен пользоваться одноразовыми носовыми платками, которые нужно складывать в пакет в его комнате для последующего выбрасывания;там же нужно складывать наволочки, простыни и другие постельные принадлежности больного. Стирать их нужно отдельно от других вещей при температуре воды не ниже 60 °С.дверные ручки в комнате больного, игрушки, поднос для еды нужно несколько раз в день обрабатывать дезинфицирующим средством;нужно предупредить всех членов семьи о необходимости мыть руки как можно чаще. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что заражение возбудителями гриппа и ОРВИ чаще происходит не напрямую воздушно-капельным путем, а после прикосновения руками, на которые попали вирусы, к носу, лицу и губам.