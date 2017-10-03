Простое и эффективное средство при мужском бесплодии

Условно различают следующие основные формы бесплодия у мужчин: секреторное, экскреторное и смешанное.Секреторное бесплодие обусловлено нарушением процесса образования сперматозоидов, малым количеством сперматозоидов, а также снижением их подвижности.Экскреторное бесплодие связано, как правило, с двусторонним, временным или постоянным препятствием к продвижению сперматозоидов по семявыносящим путям.Смешанное бесплодие характеризуется одновременным нарушением образования и выведения сперматозоидов.Разумеется, только врач, исследуя семенную жидкость, может поставить диагноз и назначить соответствующее лечение. Наряду с этим в народной медицине существует немало полезных и эффективных рецептов.Улучшить качество семени и увеличить подвижность сперматозоидов поможет следующее средство.Три желтка свежих куриных яиц, сок 3 лимонов, 200 г меда и 200 мл коньяка или красного вина тщательно смешайте. Употребляйте по 1 ст. л. 3 раза в день за 20 минут до еды. Проведите до 5 курсов лечения по 15 дней с перерывами по 5 дней.