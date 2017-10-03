Три причины пить зеленый чай для похудения

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В первых рядах напитков, сжигающих жир, размещается зеленый чай. О его чудодейственных свойствах известно давно, доказательством тому являются фигуры и идеальная кожа жительниц Азии, где этот напиток пьют на завтрак, обед и ужин. Даже алкогольные коктейли азиаты готовят на основе зеленого чая.За счет чего зеленый чай помогает худеть?1. Мочегонный эффект. Зеленый чай способен стимулировать почки работать быстрее, что позволяет организму не запасать лишнюю влагу, а выводить ее своевременно, борясь таким образом с отеками.2. Зеленый чай усиливает теплообмен. Это происходит потому, что напиток богат полифенолами, проще говоря – антиоксидантами. Они буквально «растапливают» жировые отложения и выводят их из организма вместе с жидкостью.3. Этот напиток способен снизить уровень сахара в крови. Мы помним, что резкие скачки сахара – пусть к перееданию и ожирению, употребление зеленого чая регулирует этот процесс, не давая нам испытывать сильное чувство голода.Зеленый и черный чай – это одно и то же растение, разница заключается только в способе сушки. При изготовлении зеленого чая лист проходит более щадящую обработку, благодаря чему в нем сохраняется больше кофеина, витаминов и микроэлементов. Но для того чтобы ароматный напиток сохранил все полезные свойства, его нужно правильно заваривать. Самое главное – не используйте кипяток. Заливайте чайный лист водой температурой не более 80 °С, тогда никакие микроэлементы не разрушатся. Крепость напитка регулируйте по собственному вкусу.Важно упомянуть, что, несмотря на все замечательные свойства зеленого чая, в нем содержится высокое количество кофеина. Людям, склонным к перевозбуждению, а также тем, у кого есть проблемы с давлением, стоит ограничить употребление зеленого чая, особенно в вечернее время. Лучше всего выпивать чашку этого ароматного и полезного напитка за полчаса до еды.