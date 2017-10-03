6 вещей с утра, повышающих настроение

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Американские психологи назвали 6 простых вещей, которые необходимо делать каждое утро для того, чтобы весь день проходил легко и без лишнего стресса. Соблюдение этих простых правил гарантирует отличное настроение.Один час без телефона. Практически сразу после звонка будильника большинство людей бросается к смартфонам, чтобы проверить электронную почту и социальные сети. Вместо того, чтобы тратить на это занятие драгоценные утренние минуты, воздержитесь от использования смартфона хотя бы в течении одного часа после пробуждения. Это поможет повысить настроение на целый день!Стакан воды. Сделайте правилом употребления стакана теплой воды на пустой желудок с утра. Это поможет стабилизировать работу кишечника и увлажнить организм. В чашку можно добавить несколько капель лимонного сока для того, чтобы стимулировать выход токсинов из организма.Сытный завтрак. Очень важно не пропускать завтраки и обязательно съедать что-нибудь существенное перед выходом из дома. Если вам не хватает времени, то выпейте хотя бы стакан фруктового сока. Для быстрого завтрака отварите два яйца или съешьте чашку овсяной каши.Список дел. Пока вы ждете приготовление завтрака, быстро составьте список дел, необходимых для выполнения в этот день. Тем самым вы лучше организуете текущий день, а планирование позволяет уменьшить уровень стресса и сделать вашу жизнь более продуктивной.Личный дневник. Не считайте ведение дневника слишком старомодным занятием. Найдите хотя бы 5 минут с утра для того, чтобы записать, за что вы благодарны жизни. Видите этот небольшой дневник, не расставайтесь с ним во время путешествий и работы. Это прекрасный психологический инструмент повышения настроения.Не забывайте про музыку. Приятная музыка повышает концентрацию и делает даже не слишком удачный с точки зрения погоды день более приятным в психологическом плане. Закачайте на плеер только те мелодии, которые повышают ваше настроение и вызывают улыбку на лице. Слушайте музыку во время чистки зубов, употребления завтрака и поездки на работу.