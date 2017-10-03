Ученые назвали редкие причины хронической усталости

Хроническая усталость может проявляться в результате неожиданных факторов.Хроническая усталость возникает не только от физической перегрузки. Причиной может стать обезвоживание и интенсивная работа.Недостаточное употребление водыДаже 2% потери жидкости влияет на самочувствие и энергичность. От этого сгущается кровь и сильнее напрягается сердце. Питательные вещества медленнее поступают в органы, в том числе в мозг.Организму не хватает железаУсталость, раздражительность, слабость и неспособность концентрировать внимание - это первый симптом недостатка железа в организме. Меньше железа - меньше гемоглобина, вызывает недостаточное снабжение органов и тканей кислородом.Пополнить запасы железа можно из печени, яичных желтков и орехи.Привычка преувеличиватьТревожность - очень энергозатратная привычка. Лучше успокоиться и помедитировать и или заниматься спортом.Пропускание завтракаОт завтрака зависит активность обмена веществ и самочувствие в течение всего дня. в случае его пропуска возникает усталость. Лучший завтрак - это сложные углеводы с овощами, например, гречневая (кукурузная) каша или киноа, плюс овощной салат или рагу.Вы не умеете говорить "нет"Люди, которые пытаются выглядеть хорошими в глазах всех, с кем имеют дело, чаще всего хронический стресс. Если вы боитесь, что окружающие разлюбят вас за то, что вы уважаете свои желания и личное время, то ваш страх бесполезен.Вы работаете в нерабочее времяПроверка электронной почты, звонки, скайп, связи в социальных сетях - все это отнимает энергию. Организм не имеет возможности качественно отдохнуть.Чтение перед сном с планшетаЕсли вы привыкли читать перед сном, то лучше отдать предпочтение бумажным книгам, а не электронным. Голубой свет экрана возбуждающе действует на нервную систему. В результате развивается бессонница, а качество сна падает.