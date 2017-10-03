Ученые назвали самый тяжелый день недели

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Как оказалось, это не понедельник.Британские ученые опровергли утверждение о том, что понедельник - самый тяжелый день рабочей недели. Ученые провели исследование, в котором приняли участие около 3 тыс. британцев.Более 53% опрошенных отметили, что по понедельникам не проявляют особого рвения к работе и стараются отложить все трудные дела на следующий день. Такое поведение объясняется тем, что люди после выходных не готовы резко менять режим отдыха на рабочий и сразу с головой погружаться в дела.До вторника скапливается большой фронт работы, и все начинают наверстывать упущенное. Так что, именно вторник - самый тяжелый день недели.Ранее американские ученые раскрыли секрет успешного трудового дня. Выяснилось, что японские работники банков лучше выполняют поручения, когда за окном пасмурно или дождь. Также ученые выяснили, что нелюбимая работа вредит здоровью гораздо больше, чем безработица.