Ученые нашли протеин, снижающий риск смерти от гриппа
Специалисты протестировали RC-101 на человеческих клетках и животных моделях. В первом эксперименте были выявлены два положительных эффекта. Во-первых, белок не давал вирусу заразить клетки. Во-вторых, он блокировал воспаление, вызывающее симптомы гриппа (лихорадку, боли, сонливость, проблемы с дыханием).
Во втором эксперименте использовались две группы мышей, которым вводили смертельную дозу вируса гриппа. Первая группа получала RC-101 спустя два дня после инфицирования, а вторая - плацебо. В итоге благодаря RC-101 симптомы гриппа становились менее тяжелыми и смертность сокращалась. В контрольной группе умерли 90% мышей, а в основной – только 20%. Хотя RC-101 в теле человека не присутствует, он есть у некоторых животных. К примеру, орангутанам белок дает мощную противовирусную защиту.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил labus в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий