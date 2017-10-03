Ученые нашли протеин, снижающий риск смерти от гриппа

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Ученые из Университета Мериленда нашли белок, облегчающий течение гриппа и снижающий смертность от него. Белок ретроциклин-101 (RC-101), по словам ученых, уникален тем, что не только прицельно воздействует на сам вирус гриппа, но и на возникающее в организме воспаление.Специалисты протестировали RC-101 на человеческих клетках и животных моделях. В первом эксперименте были выявлены два положительных эффекта. Во-первых, белок не давал вирусу заразить клетки. Во-вторых, он блокировал воспаление, вызывающее симптомы гриппа (лихорадку, боли, сонливость, проблемы с дыханием).Во втором эксперименте использовались две группы мышей, которым вводили смертельную дозу вируса гриппа. Первая группа получала RC-101 спустя два дня после инфицирования, а вторая - плацебо. В итоге благодаря RC-101 симптомы гриппа становились менее тяжелыми и смертность сокращалась. В контрольной группе умерли 90% мышей, а в основной – только 20%. Хотя RC-101 в теле человека не присутствует, он есть у некоторых животных. К примеру, орангутанам белок дает мощную противовирусную защиту.