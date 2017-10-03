Какие боли в спине нельзя игнорировать?

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Мы часто не обращаем внимания на боли в спине, но иногда эти боли могут быть симптомом серьезных заболеваний, в том числе связанных с органами брюшной полости, с легкими и даже с онкологическими заболеваниями. Наш мозг не всегда правильно локализует источник боли – на поверхности он или в глубине тела, поэтому иногда нам может казаться, что болят лишь мышцы спины, а на самом деле боль может идти от внутренних органов.Американский Государственный институт костно-мышечных заболеваний представил список симптомов, которые нельзя игнорировать и при которых необходимо посетить врача:Боль в спине у подростков и молодых людей в возрасте до 20 летБоль, которая не ослабевает в состоянии покоя или будит ночьюОднотипная, «монотонная» боль, которая периодически возвращается на протяжении 4-6 недель или сопровождается потерей весаБоль в спине (любой интенсивности и продолжительности), сопровождающаяся онемением или покалыванием в руках или ногах, слабостью или головокружениемБоль в спине, сопровождающаяся повышением температурыСильная боль, которая не проходит после приема безрецептурных обезболивающих средствБоль в спине, сопровождающаяся болью в животеБоль в спине, сопровождающаяся затруднениями при мочеиспускании