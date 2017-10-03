Какие боли в спине нельзя игнорировать?
Американский Государственный институт костно-мышечных заболеваний представил список симптомов, которые нельзя игнорировать и при которых необходимо посетить врача:
Боль в спине у подростков и молодых людей в возрасте до 20 лет
Боль, которая не ослабевает в состоянии покоя или будит ночью
Однотипная, «монотонная» боль, которая периодически возвращается на протяжении 4-6 недель или сопровождается потерей веса
Боль в спине (любой интенсивности и продолжительности), сопровождающаяся онемением или покалыванием в руках или ногах, слабостью или головокружением
Боль в спине, сопровождающаяся повышением температуры
Сильная боль, которая не проходит после приема безрецептурных обезболивающих средств
Боль в спине, сопровождающаяся болью в животе
Боль в спине, сопровождающаяся затруднениями при мочеиспускании
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