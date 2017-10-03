Долго спать опасно для здоровья
Американские ученые провели исследования, в ходе которых выяснили, что долгий сон напрямую связан с развитием депрессивных состояний. Превышение длительности ночного сна увеличивает риск депрессии сразу на 25%, если взрослый человек часто спит по 9 и более часов в сутки, патологическое состояние возникает в 50% случаев.
Долгий сон влияет на ухудшение работы головного мозга, более того, он отрицательно сказывается на концентрации внимания и памяти. Любители поздно вставать в выходной чаще имеют склонность к сахарному диабету второго типа, риск неприятного метаболического заболевания повышается в два раза.
Закономерность проявляется независимо от таких факторов: возраст, вес, вредные привычки, наследственность.
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