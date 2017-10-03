Долго спать опасно для здоровья

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Ученые утверждают, что в норме сон человека не должен длиться более восьми часов, допускаются отклонения в ту или иную сторону, это считается индивидуальной особенностью организма. Однако длительный сон все-таки может навредить здоровью.Американские ученые провели исследования, в ходе которых выяснили, что долгий сон напрямую связан с развитием депрессивных состояний. Превышение длительности ночного сна увеличивает риск депрессии сразу на 25%, если взрослый человек часто спит по 9 и более часов в сутки, патологическое состояние возникает в 50% случаев.Долгий сон влияет на ухудшение работы головного мозга, более того, он отрицательно сказывается на концентрации внимания и памяти. Любители поздно вставать в выходной чаще имеют склонность к сахарному диабету второго типа, риск неприятного метаболического заболевания повышается в два раза.Закономерность проявляется независимо от таких факторов: возраст, вес, вредные привычки, наследственность.