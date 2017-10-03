Кофе с маслом поможет избавиться от лишнего веса

Американские учёные из Аризонского университета биологических исследований заявляют, что лишний вес поможет сбросить чашечка утреннего кофе с маслом, приготовленная без сахара и в определённых пропорциях.Исследование учёных показало, что добавление в кофе растительного или животного жира ускоряет обмен веществ в организме, что приводит к постепенному сбросу веса и похудению. При приготовлении необходимо соблюсти условие – на одну чашку кофе требуется 10 грамм жира, так как большее его количество уже не усвоится организмом и отложится «на боках» человека.Для достижения положительного эффекта, говорят исследователи, такой кофе необходимо пить один раз в день и, желательно, утром. Время употребления не влияет на сброс лишнего веса, но кофеин оказывает тонизирующее действие на организм, «запуская» его, что совсем лишнее для человеческого организма перед сном.Кроме этого, добавляют учёные, подобного эффекта масло помогает добиться и при употреблении алкоголя, который также способствует набору лишних килограммов. В этом случае жир смазывает стенки желудка и кишечника, не давая организму усвоить спиртное, и оно выводится из организма.А вот масло с чаем не поможет сбросить вес, подчёркивают исследователи, так как содержащийся в напитке тиамин неспособен расщеплять молекулы жира. Наоборот, это отличный способ набрать калории.