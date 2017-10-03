Витамин D продлевает жизнь на 10 лет

Французские ученые выяснили, что витамин D уменьшает риск смерти от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Таким образом, этот витамин способен продлить жизнь на 10-15 лет.К такому выводу ученые пришли на основании наблюдения за 57 000 человек. За 6 лет 4 777 человек, не принимавших витамин D, умерли, а среди тех, кто принимал этот витамин, смертность снизилась на 7 %, сообщает Daily Mail. Таким образом, средняя продолжительность жизни среди принимающих витамин D увеличилась на 10-15 лет.Исследователи советуют особое внимание на этот факт обратить жителям северных стран. В виде препарата витамин D выпускается в двух формах: D2 и D3. Наиболее эффективным является второй. Также этот витамин можно получить и из пищи: печени трески, молока, дрожжей, сливочного масла и рыбьего жира