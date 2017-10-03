Дезодоранты вызывают рак груди

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Британские ученые обнаружили связь между алюминием, содержащимся в дезодорантах, и раком груди. Анализы показали, что у женщин, пользующихся дезодорантом, алюминий накапливается в наружных тканях молочных желез.Соли алюминия содержатся в большинстве дезодорантов, так как этот металл эффективен в борьбе с выделениями потовых желез.Ученые провели анализ количества алюминия, содержащегося в тканях груди 17 прооперированных женщин. Было обнаружено, что уровень алюминия в пораженных раком тканях гораздо выше, чем в тканях здоровых женщин, сообщает Daily Mail.Один из руководителей исследования пояснил: «Проведенные на животных опыты показали, что алюминий действительно вызывает рак. Нужно убедиться, что соли алюминия, содержащиеся в дезодорантах, не провоцируют возникновение злокачественных опухолей».Производители дезодорантов при всем этом продолжают уверять, что используемый ими в производстве алюминий совершенно безвреден.