Вкусной и здоровой пищи не существует

Говоря о пользе "здоровых" продуктов, продающихся в супермаркетах и в в магазинах здорового питания, очень легко ошибиться. Так, с недавнего времени известно, что не все йогурты одинакового полезны и что шоколадная плитка полезнее злакового "диетического" батончика.Миф 1: Продукты, на которых есть ярлычок "с низким содержанием жира", всегда полезныФакт: Это вовсе не обязательно, считает специалист из Британского института питания Анна Денни. Так, продукты "с пониженным содержанием жира" должны содержать не более 3 граммов жира на 100 граммов массы, однако четко установленных правил нет. Другая проблема состоит в том, что сырье для многих продуктов крайне калорийно, таким образом, сыр с низким содержанием жира все равно будет очень сытным, сообщает ФактNews. К тому же, по данным Агентства пищевых стандартов, продукты "с низким содержанием жира" могут включать в себя другие ингредиенты, повышающие калорийность.Миф 2: Свежие фрукты и овощи всегда лучше замороженныхФакт: Чем дольше фрукты и овощи лежат на полке, тем больше витаминов, особенно витамина C, они теряют. Однако овощи обычно замораживаются сразу после того, как их собрали, подчеркивает Анна Денни, следовательно, они сохраняют в себе вещества, полезные для человеческого организма.Миф 3: Сухофрукты содержат меньше калорий и из-за этого идеальны для перекусаФакт: Как известно, сухофрукт абсолютно практически ничем не отличается от свежего фрукта – единственно, сухофрукты не содержат воды. Таким образом, сушеные фрукты содержат только фруктовый сахар и могут быть крайне калорийными. Так, например, один свежий абрикос (43 грамма) содержит 12 килокалорий, в то время как курага (8 граммов) – целых 15. К тому же, сухофрукты гораздо слаще и их можно съесть в большом количестве. И несмотря на то, что сухофрукты содержат много волокон, большинство витамина C разрушается при сушке.Миф 4: Вегетарианский сыр полезнее обычного сыраФакт: Не во всех случаях, поэтому обязательно проверять надписи на ярлычке, советует диетолог Хелен Стрейси. По большому счету вегетарианский сыр подходит только для вегетарианцев, поскольку он не содержит животных компонентов, однако это никак не влияет на содержание жиров или на калорийность.Миф 5 Экологически чистые яйца реже заражены сальмонеллойЧтобы снизить риск заболевания сальмонеллой, лучше подвергать все яйца термальной обработке – варить их или жарить, но не есть сырыми. К тому же вероятность того, что экологически чистые яйца содержат вредные для человека бактерии, гораздо выше, ведь курицам, которые несут такие яйца, не делают прививок от болезней и не дают антибиотиков во время заражения.Миф 6: Гораздо лучше съесть злаковый батончик, чем шоколадныйФакт: Конечно, в злаковых батончиках есть много полезных ингредиентов. Например, овес, но это ничуть не снижает их калорийности, поскольку они чаще всего содержат цукаты и сухофрукты, таким образом злаковый батончик с орехами, сухофруктами и кусочками шоколада может быть даже калорийнее шоколадной плитки.Поэтому прежде чем бросаться на "диетический" продукт, стоит обратить внимание на упаковку, на которой должен быть ярлычок о низком содержании сахара и соли. К тому же шоколад, особенно темный, содержит фитохимические вещества, именуемые флаваноидами, которые предотвращают риск сердечно-сосудистых заболеваний.Миф 7: Все пробиотические продукты, например, йогурты в равной мере полезныФакт: Пробиотики – это "дружелюбные" бактерии, которые живут в кишечнике и позволяют ускорить процесс переваривания пищи и стимулируют иммунную систему. Однако на количество этих бактерий может негативно повлиять стресс или болезнь. Чтобы восполнить количество пробиотиков, можно купить йогурт, однако, отправляясь в магазин, лучше отдать предпочтения широко разрекламированным маркам.Выбирая продукт, нужно обратить внимание на ярлычок с описанием состава: в йогурте обязательно должны содержаться молочная палочка и бифидобактерии - они помогут восстановить кислотно-щелочной баланс в желудке. Кроме того, кисломолочный напиток должен содержать по меньшей мере миллиард пробиотических бактерий. Тогда и только тогда продукт подействует эффективно.Миф 8: Изюм в йогуртовой глазури полезнее изюма в шоколадеФакт: Продукты, покрытые йогуртом, могут содержать столько же сахара, сколько другие сладости, говорят эксперты. Всего 50 граммов изюма в йогурте содержат 250 килокалорий, что практически не отличается от калорийности шоколада.Миф 9: Я могу есть зерновую смесь, сколько захочу – она так же полезнаФакт: Льняное семя и зернышки тыквы - это отличный источник жирных кислот. Однако многие люди даже представить себе не могут, насколько калорийны разнообразные "семечки", так что если вы беспокоитесь о фигуре, не позволяйте себе более 150 граммов семечек в день - это содержит 150 килокалорий.Миф 10: Печеные картофельные чипсы лучше жареныхФакт: Как сообщается в рекламе, картофельные чипсы больше пекут, чем жарят, таким образом в них содержится меньше масла и консервантов, однако количество жира может оставаться таким же. По мнению Хелен Стрейси, лучше отдать предпочтение чипсам с толстыми ломтиками, поскольку у них меньше площадь соприкосновения с маслом, чем у маленьких тоненьких чипсов.