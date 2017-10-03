Эти упражнения помогут улучшить лимфообращение

Полезные советы для поддерживания здоровья в норме.Отеки тела — это не только неприятные ощущения и некрасивый внешний вид, но и сигналы о внутренних нарушениях процессов организма.Склонность к отекам можно определить по таким признакам это: вечером трудно снять с пальцев кольца, которые с утра одевались легко, во второй половине дня трудно одеть обувь — она жмет, даже если это любимые туфли, от резинок носков, трусов и т. д. на теле долго остаются следы, после надавливания пальцем на кожу в ней долго остается вмятина,человек набирает вес, хотя ест мало.Приведенные выше признаки свидетельствуют о том, что в организме накапливается лишняя вода, потому что сердце и почки не справляются с тем, чтобы вовремя выводить ее.Утренние отеки, которые проходят к вечеру, могут свидетельствовать о плохой работе почек (недостаточное выведение жидкости), а также щитовидной железы (снижается обмен веществ, изменяется тонус сосудов). Если отеки появляются к вечеру — это, скорее всего, сердечные проявления.Если к отекам присоединяются боли в ногах или снижается теплоощущение (холодные руки и ноги), скорее всего причина этого — заболевания вен (варикозные проблемы) и лимфы (плохой лимфоотток). Чтобы избавиться от отеков, нужно прежде всего нормализовать работу упомянутых органов.Рецепты для поддержания сердца:Взять по 1 столовой ложке плодов боярышника, рябины красной и шиповника, добавить по горстке изюма, кураги, калины и залить 1 л кипятка, настаивать в течение ночи, днем выпить как чай.5 ст. л. молодой хвои залить 1 л кипятка, настоять в течение ночи, пить по 0,5 стакана 4—5 раз в день.Упражнение для сердцаУкреплять сердце можно с помощью кистей рук, которые рефлекторно связаны с ним. Поэтому часто у людей со слабым сердцем и руки слабые. Для улучшения работы сердца нужно делать такое упражнение: с усилием сжимайте и разжимайте пальцы рук в течение 10 мин (по 2 мин с паузами на отдых). Это будет способствовать лучшему сокращению сердечной мышцы.Упражнения для улучшения крово- и лимфообращенияЧтобы избавиться от отеков, нужно избавиться от застойных явлений в капиллярах. Это можно сделать с помощью упражнения «перевернутый жук»:Лечь на коврик, поднять руки и ноги вертикально и потрясти ими в течение 1 минуты.Подложить под таз свернутый из махрового полотенца валик, поднять ноги и сделать упражнение «велосипед», по очереди сгибая и разгибая ноги в колене.Перед сном лечь на спину и поднять ноги, облокотив их на стену. Лежать в таком положении до появления ощущения покалывания и онемения — около 5—10 мин.Рецепты для улучшения работы почек:2 ст. л. льняного семени залить 0,5 л холодной воды, кипятить в течение 15 мин, настоять 1 час, добавить 1 ст. л. лимонного сока, пить по 0,5 стакана в течение дня одну неделю.2 шт. репчатого лука среднего размера нарезать кольцами, засыпать сахаром, оставить на ночь. Сироп, который образуется, пить на следующий день по 2 ст. л. Это будет способствовать оттоку мочи.Траву донника, календулу, клевер и ягоды лесной земляники взять в равных пропорциях, перемешать. 2 ст. л. смеси залить 2 стаканами кипятка, кипятить на водяной бане 15 мин, настоять, процедить, разделить на 3 части, пить перед едой в течение 2 недель.Массаж стопНасыпьте на пол шунгитовую крошку (продается в аптеках), потопчитесь по ней босыми ногами в течение 5 мин. Этот минерал обладает широким спектром благотворного действия на весь организм. Он поможет оптимизировать через акупунктурные точки работу почек.КомпрессыСнять отеки можно и с помощью глины. Разведите ее водой и слепите лепешку, хорошо помяв в ладонях. Уделите этому процессу несколько минут. Глина через акупунктурные точки на ладонях будет благотворно действовать на сердце, почки и другие системы. После этого приложите лепешку к местам отеков на 2 часа, привязав ее куском ткани. Глина поможет избавиться не только от лишней воды, но и шлаков, которые приводят к нарушениям в работе сердца, почек и лимфатической системы.Водные процедуры:1 кг морской соли (не ароматизированной) растворить в ванной, принимать ванны по 10—15 мин через день. Соль будет вытягивать воду из организма.Растворить в 1 ведре воды 1 пачку каменной соли, окунуть в солевой раствор махровое полотенце, слегка отжать (чтобы не текло) и приложить на область почек. Солевой компресс поможет запустить работу почек, которые выведут лишнюю воду из организма.