Врачи рассказали, почему колени так часто болят

Оказывается, существует множество факторов, которые могли повлиять на появление боли.Боли в коленных суставах носят название артрита коленных суставов, артроза коленных суставов, гоноартроза.Эти заболевания очень часто преследуют людей старшей возрастной группы.Медицинская практика показывает, что при жалобах на боли в коленях необходимо делать дифференциальную диагностику: на самом ли деле болят колени или это отзвук боли от других частей тела? И, как правило, к сожалению, это подтверждается.То есть часто люди годами лечат колени, делают всевозможные примочки, припарки, им вытягивают шприцами воспалительную жидкость из суставной сумки, а она образуется снова.Эти процедуры на самом деле весьма пагубны, потому что способствуют высыханию сустава, связки в суставах становятся жесткими и легко травмируются от обычных движений.Как правило, непосредственно с больным коленом проблема бывает только в тех случаях, когда произошла прямая травма. Например, повреждение мениска часто ведет к развитию артроза.Люди начинают щадить ногу, колени перестают нормально сгибаться, атрофируются мышцы бедра, и тем самым нарушается питание сустава.Сначала развивается артрит, то есть происходит воспаление мягких тканей сустава — это связки и мышцы, отвечающие за сустав. Как следствие, следующая ступенька — артроз, при котором деформируется суставная поверхность. Плюс контрактуры коленного сустава, приводящие к укорочению ноги.Почему это происходит — укорочение ноги? Да потому, что мышцы и связки из-за контрактуры уже не в силах сгибать и разгибать колено. Люди с трудом ходят, прихрамывают, испытывают массу других неприятных ощущений.Колено может болеть только после прямой травмы, например, произошел разрыв связок у спортсменов, травмы менисков, после неправильной реабилитации. Если же человеку предлагается правильный комплекс реабилитационных упражнений, а именно физические упражнения, которые лечат любой сустав, то можно справиться с болями в коленных суставах.Надо помнить, что сустав напрямую зависит от мышц и связок этого сустава. Когда их выключают из работы, закрывают ногу лангетой, естественно, со временем происходит гипотрофия, уменьшение мышц. А это, в свою очередь, ведет к стойкой сгибательной контрактуре, вылечить которую практически невозможно.Практика показывает, что 90% болей в коленях связаны не с самим коленом, а либо с тазобедренным суставом, при поражении которого возникает боль в спине, паху и в колене, либо с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника.Упражнения для коленных суставовХодьба на коленях (на четвереньках). Начинайте с 10-30 секунд постепенно увеличивая длительность упражнения. Каждое движение сопровождать звуком "ХА", выдыхая в больной сустав. Я всегда говорю:"болезнь надо выдыхать!" Ни о каких вдохах, задержке дыхания речи не идет. Сосредоточьтесь только на выдохе в болезненную зону.Понимаю, что сразу, сидя на коленях, вы не сможете опуститься на пятки. Даже на 10-15 градусов сделать это упражнение будет невозможно. Подкладывайте под колени валик, посидите на нем. Засекли время? Прошло 5-10 секунд? Очень хорошо! Значит завтра вам покорятся 20-30 секунд. Так постепенно доведите это упражнение до 3-5 минут.С каждым днем после ходьбы на коленях и опускания таза на пятки делайте валик все ниже и ниже. Можно для этой цели сложить пополам сначала жесткую, потом мягкую подушку. И вот через 3-4 месяца наступает благословенный день, когда вы сможете без острой боли опуститься на пятки.Что же произошло? А вот что. Вы убрали функциональную контрактуру четырехглавой мышцы передней поверхности бедра, то есть смогли растянуть мышцы до нормы. Как мы уже выяснили, обычно больной коленный сустав сопровождается укорочением, контрактурой этой мышцы. Опускаясь на пятки, мы как раз и растягиваем мышцы, а боль вызывает не проблема самого колена. Кости не болят, они не имеют болевых рецепторов. Стало быть, надо лечить не колено. Надо лечить мышцы над и под коленом.Третье упражнение на растяжку — выполняем сидя. Избавиться от боли в колене можно растягиванием мышцы задней поверхности голени. Через боль в икроножной мышце и под коленом тянем пальцами рук большой палец стопы на себя. Здесь задействованы мышцы и связки под коленом.Значит, в первых двух упражнениях мы растягиваем мышцы над коленом, в третьем — под коленом. Таким образом, как бы снимаем компрессию, сдавливание суставных поверхностей колена и восстанавливаем его питание и движение.Если вы осилили эти три упражнения , приступайте к партерной гимнастике. На сей раз это приседания: ноги широко расставлены, руками держимся за неподвижную опору, допустим за ручку двери или палку. Приседаем с прямой спиной, сгибая колени больше чем на 90. Доводить эти приседания до 100 в день. Но меньше 20 за один раз не имеет смысла. В дальнейшем выполнять это упражнение до 100 в день. Но меньше 20 раз за один подход, повторяю, не имеет смысла. В дальнейшем выполнять это упражнение удастся без опоры.После выполнения приседаний необходимо выполнить растяжку передней поверхности бедра. Это упражнение выполняется лежа на животе, сгибая ноги в коленях, старайтесь коснуться пятками ягодиц.Затем, из положения сидя на коленях, руки перед собой старайтесь сесть (опустить таз) между пяток на выдохе.Завершить процедуры надо контрастным душем. Никогда не грейте сустав, не поддавайтесь на уговоры врачей и не выкачивайте из сустава жидкость.Берегите коленные суставы как зеницу ока, ибо это суперкомпьютер ноги. Восстанавливать себя он может сам. Удивительно, но факт: 95% болей в колене можно лечить без всяких лекарств, без всяких операций.Главное — терпение и регулярность выполнения упражнений. Операция же на коленном суставе при артрите никогда не вернет ему здоровье, а приведет к эндопротезу, да и то при наличии материальных средств — "удовольствие" это дорогое.