Медики научили распознавать болезни по состоянию кожи

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По утверждению врачей, кожа первой сигнализирует о серьезных недугах.Проблемы со здоровьем всегда отражаются на нашем внешнем виде. И кожа обычно сигнализирует о них лучше всего. Именно поэтому не стоит игнорировать такие сигналы. Эксперты собрали самые распространенные кожные проблемы, которые возникают из-за сбоев в работе организма.1. Темные пятна на кожеТемные пятна, которые неожиданно появляются на вашей коже и слизистой, могут быть признаком надпочечниковой недостаточности или болезни Аддисона.Люди с этим заболеванием чувствуют мышечную слабость, теряют аппетит, у них падает давление и сильно снижается содержание сахара в крови. Все это может быть опасным для жизни. Поэтому при первых же симптомах лучше записаться к врачу.2. Участки без пигментацииБолезнь, при которой появляются слишком светлые участки на фоне общего нормального цвета кожи, называется витилиго. Они развиваются, когда клетки, называемые меланоцитами, гибнут от воздействия иммунной системы организма. Это приводит к тому, что участки кожи становятся белыми, так как клетки больше не производят пигмент.Витилиго также может возникнуть из-за надпочечниковой недостаточности. Так что лучше записаться к эндокринологу и дерматологу.3. Высыпания на кожеЛюбые неожиданные высыпания на коже говорят о том, что с организмом происходит что-то неладное. Это может быть аллергия на пищу, бытовую химию, лекарства или же инфекционные заболевания типа ветряной оспы.В любом случае лучше обратиться к врачу, так как аллергия может привести к тяжелым последствиям, таким как синдром Лайелла или Стивенса-Джонсона. Ветрянка, особенно у взрослых, также может вызвать осложнения.4. ОтекиЕсли вы наблюдаете отеки каждый день, стоит обратиться к эндокринологу. Они могут появляться из-за гипотиреоза.Это состояние, которое возникает при недостатке гормонов, вырабатываемых щитовидной железой. Больные страдают от сухости кожи, одутловатости лица и сильных отеков конечностей. Также у них выпадают волосы, ломаются ногти и появляется избыточный вес. Если эти симптомы вам знакомы, обратитесь к доктору.5. Большое количество новых родинокРодинки появляются на теле человека по многим причинам. Но основная среди них — это наследственность. Если у ваших родителей были большие родимые пятна, у вас есть все шансы иметь такие же. Дополнительные причины — чрезмерное количество ультрафиолетовых лучей и гормональный сбой.В большинстве случаев родинки безвредны и не мешают человеку. Но если их число начинает расти, при этом они болят, изменяют цвет или размер, это повод обратиться к врачу.6. Угревая сыпьУгревая сыпь может появиться по разным причинам: слишком много кожного сала, которое забивает поры, гормональные нарушения в организме, проблемы с желудочно-кишечным трактом.Сами прыщи — лишь следствие. Конечно, следует грамотно ухаживать за кожей лица. Но чтобы избавиться от них, нужно устранить причину, которую может определить только специалист.7. Шелушение кожиРегулярно и сильно шелушиться кожа может из-за авитаминоза, нарушения гормонального фона, аллергической реакции, себореи, псориаза и некоторых других заболеваний.При серьезных болезнях шелушение сопровождается и другими симптомами. Но даже если их нет, лучше сходить к доктору.8. Сильное потоотделениеЕсли вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении с оптимальной температурой и не нервничаете, то не должны потеть, как будто бежите кросс.Причиной сильного потоотделения в то время, когда вы не занимаетесь спортом, может быть диффузный токсический зоб. При этой болезни щитовидная железа выделяет большое количество тиреоидных гормонов. Это приводит к тому, что кожа человека сильно истончается и постоянно чешется. Если с вами происходит что-то подобное, поспешите к врачу.